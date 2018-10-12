Rüyada Para Görmek.. Rüyada para görmek ne demek? Rüya tabirleri

Rüyada para görmek, bayağı rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az ödülü çok amele yorumlanır. Rüyada Para bulmak şansının iyi olacağına ve zengin olunacağına işarettir. Para kaybetmek, kısa sürecek sıkıntı ve üzüntüye yorulur. Rüyada Para saymak beklemediği kadar başarılı olacak bir işe yorumlanır.

Bozuk para: Yakın zamanda mali durumda iyileşme olacaktır. Yine Rüyada bozuk para görmek imkan, anlayış ve mutluluk zenginliğidir, insanın "deneyim bankasındaki" tüm aktifleridir. Bir kimsenin rüyada sarrafa bir Altınverip karşılığında Gümüş para aldığını görmesi, eğer mahkemesi varsa, davasını kaybetmeye delâlet eder.

Para almak: Rüyada Para yalnızca bankadaki parayı değil, tüm değerli şeyleri temsil eder. Rüyada Para almak geçmişte yaptıklarınız için ödül alacağınıza da işarettir. Rüyada para vermek, almak ve de tomarla para görmek, zenginlik ve şansa yorumlanır.

Rüyada gümüş para görmek mutluluk ve güzel habere işarettir.

Rüyada bakır para görmek uğurlu ve güzel bir işe yorumlanır.

Rüyada altın para görmek ise dedikodu kıskançlık ve sıkıcı söze yorumlanır.

Bakır Para: Rüyada evinden bakır paraları alıp sokağa attığını görmek, gam ve kederden kurtulmaya yorumlanır.