Motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri cezası!

BUGÜN NELER OLDU

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Vural Yavaş'a (38) kullandığı motosiklette "emniyet kemeri takmadığı" gerekçesiyle 108 liralık trafik cezası kesildi. Ceza tebligatının evine ulaşmasının ardından büyük şaşkınlık yaşayan Yavaş, ceza makbuzuyla birlikte itirazda bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirirken, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü'nce yapılan incelemede yanlışlıkla ceza kesildiği fark edilerek iptal edildi. 11 Eylül 2018 tarihli ceza makbuzunda 78/1-A maddesinden, motosiklete "emniyet kemeri takmadan araç kullanmak" ibareleri yer aldı. Yavaş, "Motosiklete emniyet kemeri cezası gelmesi ilginç oldu" dedi. DHA