Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Taksi şoföründen örnek davranış

Taksi şoföründen örnek davranış

’de bindiği takside 12 bin 400 dolar olan çantasını düşüren , şoförünün örnek davranışı sayesinde parasına kavuştu. Ticari taksi sürücüsü gün içerisinde müşterileri bıraktığı adresleri gezerek çantanın sahibini buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 20:12
Taksi şoföründen örnek davranış

Esenyurt Haramidere'de bir turist, Ömer Ekin yönetimindeki 34 TDM 05 plakalı ticari taksiye binerek ikamet ettiği siteye gitmesini istedi.

Ömer Ekin, müşterisini siteye bırakarak başka müşterileri götürmek için tekrar bölgesine çıktı. Aracın içerisinde temizlik çalışması yapan ticari taksi sürücüsü Ekin, arka koltukta çanta olduğunu gördü.

GÜN İÇİNDE GİTTİĞİ YERLERİ TEK TEK GEZDİ

Ticari taksi şoförü Ekin, çantanın içinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu görünce sahibini bulmaya çalıştı. Gün içerisinde götürdüğü müşterilerin yerlerini gezen Ekin, en son siyahi bir turistin bindiğini hatırladı.

Siyahi turisti bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerine durumu izah ederek şahsa ulaştı. Güvenlik Görevlilerinin kulübesine gelen çantanın sahibi, çantanın bulunmasının mutluluğunu yaşadı. Ticari taksi sürücüsü Ömer Ekin'in insanlık ölmemiş dedirten davranışı takdir topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksi şoföründen örnek davranış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN