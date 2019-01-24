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'nin kargo bölümünde : 2 yaralı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:46

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Konya PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı
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