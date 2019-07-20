Maydanozun faydaları ve zararları nelerdir? İşte maydanozun bilinmeyen özellikleri...

Maydanozda bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar vücuda etkisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de sık kullanılan bu besinin faydalarını ve zararlarını sizler için haberimizde derledik. Maydanozun, büyük miktarlarda tüketilmesi, yan etkilere sebebiyet verebilir. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Google arama motorunda '' Maydanozun faydaları ve zararları nelerdir? Içerisinde hangi vitamin ve mineraller bulunur?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

MAYDANOZUN FAYDALARI NELEDİR?

- A ve C vitaminleri bakımından zengin olan maydanoz göz sağlığı için oldukça etkilidir. Beta karoten göz içerisindeki sıvıyı dengeleyerek katarak ve tansiyon gibi önemli hastalıkların oluşmasını engeller. Uzmanlar bu yüzden düzenli maydanoz tüketilmesini tavsiye eder.

- Güçlü bir anti-oksidan olduğundan kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

- Karaciğer vücuttaki en önemli organlardan biridir. Vücutta biriken tüm toksinleri toplayarak atma görevine sahip olan karaciğer bazı sebeplerden ötürü deforme olur ve toksinler içeriğinde birikmeye başlar. Ancak düzenli tüketilen maydanoz bu gibi olumsuzlukların yaşanmasını önler.

- Sindirimin için etkili olan maydanoz, yüksek lif sayesinde kilo vermek isteyenler için ideal bir besin kaynağıdır. Kabızlık gibi sorunları çözmede etkili olan maydanoz ayrıca mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü gibi günümüzde yaygın olan rahatızlıkların yaşanmasını engeller.

- Eklemlerde biriken toksinler ödemlere neden olur. Bu da vücut hareketlerini zorlaştırır. Maydanoz vücuttaki toksin birikimi önlediğinden bu gibi rahatsızlıkların yaşanma ihtimalini düşürür.

- Adet dönemlerinde özellikle ağır sancılı geçen süreci azaltmak için maydanoz en etkili doğal ilaçtır.

- İçerdiği güçlü maddeler sayesinde hem cilt hem saç için yenileyici etki gösterir. Saç hücrelerini yenileyerek kepeklenmeyi önler. Aynı zamanda saç kırıklarını onararak daha parlak görünüm kazandırır. Cilt dermisindeki hücrelerin yenilenmesinde etkili olan maydanoz, dökülme kırışma gibi belirtilerin etkisini azaltır.

MAYDANOZUN ZARARLARI NELERDİR?

- Hamilelik ve emzirme döneminde fazla alımından kaçının. Fazla alım hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir.

- Böbrek taşı olan veya gut hastası insanlar için özellikle sorun yaratabilen yüksek miktarda oksalat içerir.

- Cildi güneşe daha duyarlı hale getirebilir ve kızarıklığa neden olabilir.