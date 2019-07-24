Rüyada arı görmek ne anlama gelir?

Rüyada arı görmek yorumlamaya ya da kişinin durumuna göre değişir. Rüyada arı görmenin farklı ayrıntıları vardır. Bu tür rüyalar buna göre yorumlanır. Peki rüyada arı görmek ne demektir? Rüyada arı görmenin anlamları nelerdir?

Bal arısı gören, halk yararına olan işlerde çalışır veya çok rağbet gören bir meslek edinir. Arının kendini soktuğunu gören, alın teriyle ve şerefiyle zengin olur. Bal arısı yediğini gören çocukları için servet biriktirir. Öldürdüğünü gören kişi, zarara uğrar. Arı kovanlarından bir şeyler çıkardığını görmek pek iyi değildir. Eğer bu sırada arılar kendisini sokuyorlarsa, halk veya akrabaları onun aleyhinde ittifak ederler. Sadece arı kovanı görmek üzüntü ve kederden kurtulmak ve ibadettir. Arı beyi görmek çok faydalı, değerli ve şerefli, zahid, abid, bir mümine işaret eder.

RÜYADA ARI GÖRMEK

Başarı, bereket, mutluluk, zenginlik, rızık, helal mal, iş, çalışmaya, kazanç ve ele geçecek para demektir. Yine rüyada Arı görmek, İş ve özel hayatınızda birçok başarıya imza atacağınızın habercisidir. Yine Rüyada arı, ailenizle mutlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Rüyada arı, paradır. Rüyada ari görmek rızkla yorumlanir. Kendisini bir arinin soktuğunu görmek, kazancini kıskanan kimselerin bulunduğuna ve kendisine göz koyduklarına işarettir.

Bir başka rivayete görede: Bal arısı görmek, güler yüzlü çalışkan, kazanci yerinde hayırlı bir adamla tabir olunur. Bir rivayete göre bal arısı kazançla bereketle;

Rüyada arı sokması

Arı sokması bolluğa işarettir. Yine Eğer arı soktuysa, bir arkadaşınız sizi hayal kırıklığına uğratacak anlamına gelir. Yine rüyada arının soktuğunu görmek, zahmetle kazanılacak helal mal ve kazanca işarettir.

Rüyada arı yakalamak

Rüyada Arı yakalamak, isteklerinizin gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada arı öldürmek

Rüyada arı öldürmek, beklenmeyen bir habere işaret eder. Rüyada bal arısını öldürmek maldan zararla yorumlanır. Yine Rüyada Arıyı öldürmek düşmanı kahretmeye işaret eder. arı öldürmek, beklenmeyen bir haberdir.

Rüyada arı topluluğu görmek: Rüyada arı topluluğu görmek bir sırrın açıklanmasına da işaret eder.

Rüyada çiçek üzerinde arı görmek: Çiçekler üzerinde arı ise yakın bir dostun habersiz ziyareti ile yorumlanır.

Rüyada tek arı görmek: Rüyada tek arı görmek, bilgin, insanlara hayrı çok olan bir kimse ile tabir edilir.

Rüyada birçok arı görmek: Birçok bal arısı görmek, bulmak yada almak nimet ve ganimettir.

Arı beyi salih bir insanla, Birçok arı beyine sahip olmak eğer ehilse valilikle yorumlanır.

Rüyada arının başa ya da ele konması yöneticiliğe, Arı görmek çiftçi için ucuzluk ve bolluğa, diğerleri için düşmanlığa, Arılar asker, arı beyi ise onların komutanına, bal mumu terzi, saraç ve zanaat erbabı için hayırlı kazanca, diğer insanlar için hastalığa, ; devlet adamı için faydalı mülkdür.

Arıları toplu halde bir yerleşim alanına girer halde görmek oraya zararı olacak askerlere; arıların bir düzen içinde şehre girmesi şehir biliniyorsa düzenin avdet etmesine, bilinmiyorsa Müslüman askerlerin bir şehri fethetmesine, Arıların kendi aralarındaki geçimleri insanların geçimine işaret eder.

Rüyada Eşek arısı görmek: Güçlü bir adama, eşek arasının bir kimseye sokması kötü bir kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, eşek arısı tutmak ya da öldürmek hayırlı işe, eşek arılarının bir yere girmesi düşman istilasına, onları kovalamak tecavüzden emin olmaya delalet eder.