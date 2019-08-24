Rüyada civciv görmek ne anlama gelir?

Rüyada civciv görmenin anlamları görülen rüyadaki bazı unsurlara göre değişebiliyor. Genellikle olumlu olarak yorumlanan bu rüyayı görenler internet üzerinden araştırıyor. Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde…

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada civciv görmek genel olarak hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyasında civciv gören kişiye sağlık, mutluluk, huzur, başarı, zenginlik gibi olumlu şeyler müjdelenir. Bunun yanında helal ve temiz para anlamına fa delir. Yani rüyasında civciv gören kişi maddi gelir bakımından güzel ve rahat bir işte çalışıyordur veya çalışacaktır.

RÜYADA SİYAH CİVCİV GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada siyah civciv görmek ise civciv ile ilgili diğer rüya tabirlerinin aksine genellikle iyi bir şey olarak kabul edilmez. Siyah civciv, genelde doğru yoldan sapmaya, hoş olmayan işlere girmeye, kul hakkına girmeye, haksızlık yapmaya, amellerin iyilikten yana olmayacağına delalet eder. Siyah civciv, haram para ve kazanılan haram rızık olarak yorumlanır.

Rüyada Beyaz Civciv Görmek

Rüyada evde civciv görmek hayatta her isteğine er ya da geç kavuşacağına, iş yaşamında olumlu gelişmelerin yaşanacağına alamet olur. Çevresinde duyacağı kötü bir hadisenin tesirinden uzun müddet kurtulamayacağına delalet etmektedir.