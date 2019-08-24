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ne anlama gelir?

genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. Çoğu insan tarafından rüyalar hayatımızı etkileyecek olayların bir habercisi gibi kabul ediliyor. Peki, rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? İşte bu rüyanın tabiri…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 16:07
Rüyada güvercin görmek ne anlama gelir?

Rüyada güvercin görmenin anlamları görülen rüyadaki bazı unsurlara göre değişebiliyor. Genellikle olumlu olarak yorumlanan bu rüyayı görenler internet üzerinden araştırıyor. Rüyada güvercin görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde…

RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada görülen güvercin bir dosta işaret etmektedir. Ki bu dost; vefalı, sadık, zor günlerinizde yanınızda yer alacak, acınızı paylaşacak ve size destek verecek gerçek bir dosttur. Genellikle hayırlı bir kısmet olarak yorumlanan rüyada güvercin görmek aşkı temsil eder. Yani sevdiğiniz insanı işaret eder. Mesela evinde güvercin gören bekar erkek, ahlaklı ve güzel bir kızla evleneceği anlamına gelir. Bunun yanı sıra güvercin bazen meşakkat, zorluk anlamına gelebilir.

Rüyada güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanır. Uçarak yaklaşan güvercin tez haberdir. Bir gül ağacına veya çiçeklerin arasına konan güvercin sevgiliyle ilgili haberdir. İnsanın omzuna konan güvercin yine müjdedir.

Rüyada güvercin görmek, tabirciler tarafından emniyet ve güven anlamına geldiği ifade edilir. Yani rüyayı gören kişinin eğer bundan sonraki yaşamında emniyetli ve güven içinde sürdürmesi için temkinli adımlar atması gerektiği uyarısı yapılmıştır.

Rüyada güvercin görmek genel anlamda sıkıntıların gitmesi ve problemlerin sona ermesi biçiminde de tabir olunur; bununla birlikte rüya tabircilerinin ve İslam alimlerinin birçoğu, güvercin ile ilgili rüyaların korkudan emin olmaya işaret ettiğini de vurgularlar.

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