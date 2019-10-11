Rüyada kusmak ne anlama gelir? Rüyada kustuğunu görmenin manası

Kusma genellikle hasta olduğumuzdan veya yemekten zehirlendiğimizde olur. Rüyada kusmak ise farklı anlamlara gelmektedir. Bu rüya genellikle hoş olmayan bir şeyden kurtulma isteğimizi yansıtır. Bu olumsuz duygular veya duygular olabilir veya yaşamımız üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan bir kişiden kurtulma isteği olabilir. Kusmayla ilgili rüyalar aynı zamanda bir konuda yaşadığımız için endişe veya utanç belirtisi olabilir.

Genellikle bu rüyalar bazı gerçek yaşam durumlarından memnuniyetsizliğinizi ortaya çıkarır. Bir şey hakkında veya hayatınızın bazı alanlarında aşırıya kaçıyor olabilirsiniz ve bu yüzden bu durumu yavaşlatan bir uyarı olarak bu rüyayı görmüş olabilirsiniz.

Bu rüya genellikle bazı yaşam durumlarında kontrolden çıkmış olmayı ve bunu yapmayı bırakma ihtiyacını sembolize eder.

Bu rüya genellikle bir süredir beklediğiniz bir şeyi ya da birisini bırakmanızı hatırlatır. Bazı durumlarda, bu rüya sizden sadece ilerlemenizi ve yaşamdaki ilerlemenizi engelleyen geçmiş acılardan kurtulmanızı istiyor.

Bu rüya aynı zamanda bir durumu kabul etmek istemediğine veya bazı fikir ve duyguları reddetmediğine de işaret edebilir. Ayrıca, özellikle düşünce düzeninizde geçirdiğiniz olumlu değişiklikleri sembolize edebilir. Bazı durumların görünümünü değiştirmiş olabilirsiniz ve bu hayatınıza devam etmenize yardımcı olur.

RÜYADA KUSMAK İLE İLGİLİ DİNİ YORUMLAR

Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlarından tevbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur.

Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tevbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine delalet eder. Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan iönmesi onun vücudunda bulunan ıstıraba, mal ve kazancmda meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belalara binaen zorla mümkün olacağına delalet eder.

Bu rüya aynı zamanda yaşamınızdaki bir şeyi değiştirme gereksiniminizi veya arzunuzu ya da kendinizi ve inançlarınızı da değiştirebilir. Hayatınızda, tatmin edici olmayan bir ilişki veya iş gibi bir amacına hizmet eden tatsız bir durumdan çıkmak isteyebilirsiniz.

