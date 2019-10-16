Rüyada diş görmek ne anlama gelir? Rüyada diş çıkması, kırılması, dökülmesi ve düşmesinin anlamı

Rüyada diş görmek, yorumcular tarafından genel olarak kötü anlamlarda yorumlanmaktadır. Rüyada diş çektirmek bir kaynağa göre mal kaybı yaşanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Düştüğünü veya döküldüğünü görmek diğer bir kaynağa göre ise kişinin başına gelecek sıkıntı ve hastalığa işaret etmektedir. Peki, rüyada diş görmek ne anlama gelir? Çıkması, kırılması, dökülmesi, düşmesi anlamı…

RÜYADA DİŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada diş görmek, gören kişinin sağlıklı olacağına ve uzun süreli bir yaşam süreceğine delalet eder. İş hayatında ise karşısına çıkabilecek tüm sorunlarda mantıklı ve doğru karar vereceğini ifade eder.

Rüyada diş çektirmek:

Karşılaşacağınız problemlerle tek başınıza savaşabilmeye ve kurtulmaya işaret eder. En önemlisi de kariyerinizde karşı karşıya olduğunuz problemlerin kısa zamanda çözümleneceğini göstermektedir. Rüyada ağrıyan dişinizi çektirmeniz yakın zamanda size acı veren bir durumun son bulacağına işaret eder.

Rüyada diş kırılması:

Rüyada diş görmenin anlamları çoğu kaynakta kariyerde yaşanacak olaylarlarla yorumlanmaktadır. Örneğin bir kaynağa göre rüya sahibinin dişinin kırılması iş hayatında zorlayıcı problemlerin yakın olduğuna işaret eder. Kötü ve sıkıntılı haberler almakla ifade edilir. Aynı zamanda da beden sağlığı konusunda yaşanacak uzun süreli hastalık yaşamayla da tabir edilir.

Rüyada diş dökülmesi:

Rüyada diş dökülmesi, hayatınızda yepyeni tatlar almaya işaret eder. Dişlerin dökülmesi yaşadığınız herhangi bir sıkıntı veya problemin yakın zamanda son bulacağına ve rahata ereceğinize işaret eder. Rüyada diş dökülmesi ancak sonrasında yenilerinin çıkması ise kariyerinizde yaşadığınız problemlerin son bulması ancak bunun için rüya sahibinin gerçekten büyük çaba göstermesine işaret etmektedir.

Rüyada diş düşmesi:

Dişlerin tamamının döküldüğünü ve avucunuza aldığınızı görmek, yine bir kaynağa göre yaşamınızda çektiğiniz sıkıntı, dert ve kederden kurtulmaya işaret eder. Diğer bir kaynağa göre dişlerinin döküldüğünü gören kişi uzun ömürlü olur ve aile nüfusunda artış yaşanır. Yine diğer bir kaynağa göre ise bu rüya akrabalardan bir kişinin uzaklara gitmesi şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada diş çürümesi:

Yaşanılan huzursuzluklardan bir an önce kurtulacağınıza mutlu ve güzel bir yaşam süreceğinize delalet eder. Görülen çürük diş atacağınız yanlış adımlar sonrasında doğru kararlar vermeye ve hatanızı düzeltmeye işaret eder. Aynı zamanda rüyada çürük dişinize dolgu yaptırdığınızı görmek içinizde yaşadığınız psikolojik problemlere çare bulacağınıza ve en önemlisi iş hayatında yaşanacak olan başarılara delalet eder.

Rüyada dişin sallandığını görmek:

Çalıştığınız işte resmi bir göre almaya ve bu amaçla yapacağınız kısa da olsa seyehate delalettir.