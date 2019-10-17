Rüyada yüzük görmek: Altın, gümüş, bakır, demir yüzük görmek, yüzük bulmak ne anlama gelir?

Rüya tabircileri, rüyada yüzük görmeyi genel olarak eşe, çocuğa, işe, dinginliğe ve otoriteye yorar. Çoğunlukla iyi bir haberin simgesi olarak kabul edilen rüyada görülen yüzüğün büyüklüğü, biçimi, kıymetli taş olup olmaması, rengi gibi özellikler, rüya hakkında yapılan yorumlarda farklılık söz konusu olmasına sebep olur. Örneğin kişi, rüyasında padişah yüzüğü gördü ise bu rüya, kişinin yöneticilik konumunda önemli bir pozisyona geleceğinin işaretçisi olarak kabul edilir. Bu sebeple, bu tip rüyaların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için rüyada yer alan bu ve benzeri ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir.

RÜYADA YÜZÜK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada yüzük görmek, genel olarak hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, maddi olduğu kadar manevi açıdan da oldukça hayırlı bir rüya olarak değerlendirilir. Rüya alimlerine göre bu rüyayı gören kişinin mutlu, müjdeli haberler alacağı söylenir. Öte yandan rüyadaki yüzüğün biçimi, şekli vs. gibi değişkenlerin yanı sıra rüya sahibinin durumuna göre de rüya hakkında farklı yorumlar yapılabilir. Örneğin eşi hamile olan birinin rüyasında altın bir yüzük taktığını görmesi, erkek bir çocuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK GÖRMEK

Rüyada görülen altın yüzük, rüya sahibinin cinsiyetine göre farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibi kadın ise rüyasında gördüğü altın yüzük, itibar ve sevgi ile birlikte güzellikle ve süse yorumlanır. Eğer rüya sahibi erkek ise rüyasında gördüğü altın yüzük, hakir ve hor olmaya yorumlanır.

Rüyada görülen altın yüzük simgesi erkek için zillet ve meskenet anlamına gelirken kadınlar için bu simge, düşünce ve endişe gibi durumların işaretçisidir.

RÜYADA GÜMÜŞ YÜZÜK GÖRMEK

Rüyasında gümüş bir yüzük taktığını gören kişinin rüyası oldukça hayırlı bir şekilde yorumlanır. Kişi, hayatını arzu ettiği şekilde sürdürecek, saltanata erişecektir. Bu rüya aynı zamanda beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerden gelecek paraya da işaret eder.

Bu rüya için yapılan yorumlar genellikle olumludur. Sevgiliden gelecek haber neticesinde mutlu olunacak, iş hayatında başarılı bir şekilde ilerleme hasıl olacak, kişi makam sahibi olacak, elde ettiği makam neticesinde aile hayatı da düzenli ve mutlu bir şekilde seyredecektir. Makamının yükselmesi ile birlikte kazancı artan kişi bundan sonraki hayatında ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya gelmeyecek, mutlu ve huzurlu bir hayat sürecektir. Kişi yaptıklarının karşılığını alacak, her yaptığı iyiliğin karşılığında hayırlı bir olay ile karşılaşacaktır.

RÜYADA BAKIR YÜZÜK GÖRMEK

Rüyasında bakır bir yüzük gören rüya sahibi, altından kalkamadığı bazı konularda yakınındaki kişilerden destek talep edilecek ve bu talebi söz konusu kişilerce kabul edilecektir. Fakat rüya sahibinin bu kişilere karşı dikkatli olmasın gerekir. Kişi, ileride pişmanlık duyması muhtemel olaylar karşısında yardım göreceği kişilere karşı tedbirli yaklaşımlarda bulunmalıdır.

RÜYADA DEMİR YÜZÜK GÖRMEK

Rüyada görülen demir yüzük, altın, gümüş ve bakırın aksine genel olarak hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Çoğu alimin ortak görüşüne göre rüyada görülen demir yüzük, rüya sahibinin uzun süredir başındaki bir derdinin yakın zaman içerisinde sıkıntılı bir sürece sebep olacağına yorumlanır. Fakat rüya sahibi geçirdiği zorluk ve meşakkat dolu günlerin ardından eski hayatına dönecek, ufak tefek problemler dışında başı çok ağrımayacaktır.

RÜYADA YÜZÜK BULMAK

Rüyada yüzük bulmak, rüya sahibinin mutlu bir evliliğin kapısında olduğuna, eğer evli ise yakın zaman içerisinde müjdeli haberi alıp çocuk sahibi olacağına yorumlanır.