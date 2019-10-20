Rüyada limon görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada limon görmek ve yemek - Rüya tabirleri

Genel olarak rüyada limon görmek, hayatta başarıya ulaşacağınızı belirtir ve bol kazanç elde edeceğiniz anlamına gelebilir. Rüyada limon ağacı görmek başarılı iş anlaşmaları olduğunu gösterirken, düşen bir limon rahatsızlık ve hoşnutsuzluğun açık bir işaretidir. Rüyada acı limon yemek, hayal kırıklıklarını göstermektedir. Rüyada olgunlaşmamış bir limon görmek, hal ve hareketinize dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Aynı zamanda bu tür bir rüya, uzun ömür ve gelecekte mükemmel bir servet gösterebilir. Hamile bir kadın limon görürse, 'erkek çocuk doğuracak' şeklinde yorumlanır. Hamile olmayan bir kadın rüyasında limon görürse, önümüzdeki dönemde bir çocuğu olacağı anlamına gelebilir.

Rüyada limon satın almak

Rüyada limon satın almak, birisinin gelecekteki planları hakkında size bilgi vereceği anlamına gelir. Hedeflerinin ne olduğu konusunda cesaretiniz kırılmış veya hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Sahip olabileceği tüm yanlış anlama ve hayal kırıklıklarını gidermek için o kişiyle bir şeyler yapmanız gerekebilir.

Rüyada limon suyu içmek

Doğrudan rüyanın içinde limon suyu içmek, gelecek için planınızın yerlere düşmeyeceğine ve motivasyon kazanacağınıza dair bir işarettir. Sonuçlara çok fazla odaklanınca ve işler istediğiniz gibi sonuçlanmadığında, sonuçtan mahrum kalabilirsiniz.

Rüyada limon kesmek

Rüyalarda limon kesmek, yeni bir büyüme sürecinden geçeceğinizi veya yeni bir iş anlaşması imzalayacağınız anlamına gelebilir. Anlaşma başlangıçta mükemmel olmayabilir, ancak yeni girişim için enerjili hissedeceksiniz.

Rüyada limon yemek

Rüyada limon yemek, vücudunuzu temizlemeniz veya iyileştirmeniz gerektiğini gösterir. Olumsuz düşüncelerinizi ve inançlarınızı bırakınız, hayatınız daha iyi bir hal alacaktır.

Rüyada limon sıkmak

Rüyada limon sıkmak, daha ekonomik olmanız gerektiğini gösteriyor. Satın aldığınız şeylerden daha fazla değer almayı düşünün.

Rüyada Limonata Görmek

Rüyada limonata görmek çok iyidir, kişinin hayatında güzel ve mutluluk verici pek çok gelişmenin yaşanacağına delalet eder.

Mala, afiyetle tüketilen rızka, hastalara şifa yahut bir kimseyi bir işten dolayı kınamaya, Limon ağacı zararsız ama faydası da pek görülmeyen insana yahut zengin ve hayır olmakla birlikte görüş ve düşüncelerine fazla itibar edilmemesi gereken kadına delalet eder. Rüyada, içine limon sıkılmış çay içmek, bir yerden gelecek yardıma ve himmete alamettir. Rüyada limon yemek iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.