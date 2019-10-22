İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 22 Ekim elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. BEDAŞ resmi sitesi üzerinden 22 Ekim planlı bakım programı listesini yayınladı. Problem İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi yaşancak ilçeler ve tahmini geliş saatleri…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 22 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

YAHYA KEMAL Mh., AKICI Sk., AKKAYA Sk., DİNÇ Sk., CESARET Sk., İMREN Sk., ILGAZ Sk., BAYKAN Sk., İÇTEN Sk., YUSUFLAR Sk., TELSİZLER Mh., BENEK Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALAT Mh., ABDİ SUBAŞI MEKTEBİ Sk., AKÇİN Sk., BAKİ DEDE Sk., CAFER SUBAŞI CAMİİ Sk., CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., FENER KİREÇHANE Sk., FENER KÜLHANI Sk., FENER YAĞHANE Sk., RENDECİ Sk., SANCAKTAR YOKUŞU Sk., TOPÇUBAŞI Sk., VODİNA Cd., YALDIZCI Sk., YILDIRIM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİ KUŞÇU Mh., FAHRİBEY Sk., HALİÇ Cd., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., KIZAK Sk., OTLUKÇU YOKUŞU Sk., SALİH ZEKİ Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ALTI BOHÇA Sk., CİNGÖZ Sk., HALİÇ Cd., KANGAL Sk., MİHRİ KELAM Sk., ŞAİR BAKİ Sk., ŞAİR BAKİ ARALIĞI Sk., ŞAİR NABİ Sk., ŞAİR NEVİ Sk., ŞEBNEM Sk., ZEYREK Mh., YENİ DOĞAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., EMİR BUHARİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., KINALIZADE Sk., OCAKLI Sk., YARGIÇ NAİM OKTAY Sk., ZÜLALİ ÇEŞMESİ Sk., ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HACI KADIN Mh., ATATÜRK Bul., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 3 Sk., 3/3 Sk., 3/4 Sk., 3/5 Sk., 30 Sk., 30/1 Sk., 30/5 Sk., 30/10 Sk., 30/13 Sk., 30/6 Sk., 4/1 Sk., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/5 Sk., 8 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKENT Mh., FATİH1 Cd., G-633 Sk., G-635 Sk., G-659 Sk., G-655 Sk., G-147 Sk., G-148 Sk., G-149 Sk., G-150 Sk., G-151 Sk., G-139 Sk., G-138 Sk., G-142 Sk., G-604 Sk., ATİLLA İLHAN Cd., G-579 Sk., G-580 Sk., G-581 Sk., G-582 Sk., G-563 Sk., AMASYALILAR Cd., G-650 Sk., G-651 Sk., G-652 Sk., G-520 Sk., G-521 Sk., G-522 Sk., G-552 Sk., G-553 Sk., G-554 Sk., G-175 Sk., G-179 Sk., G-220 Sk., G-217 Sk., G-218 Sk., G-527 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mh., DUMLUPINAR Cd., SÜMBÜL Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKÖY Mh., LEYLAK ÇİÇEĞİ Sk., NERGİS Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRSEL Mh., NİŞANE Cd., KUZULU Sk., GÖRGÜLÜ Sk., ÇAĞLAR Sk., DOĞANDERE Sk., ZEMHERİ Sk., BEŞER Sk., YADİGAR Sk., ÇATALLI Sk., OLGUN Sk., TRANDAZ Sk., TÜMLEÇ Cd., TONOZ Sk., GEBZELİ Sk., ÇATALLI ÇIKMAZI Sk., ATAKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HUZUR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTALTEPE Mh., BİLGEHAN Cd., 65. Sk., GAZİ KEMAL Cd., AVASKÖY YOLU Cd., 60. Sk., FATİH Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TERAZİDERE Mh., ESENLER Cd., GÖL Sk., KAR Sk., İLKER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KOCATEPE Mh., 6. Sk., 13. Sk., ŞEHİR PARKI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-02:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-02:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKÖY Mh., ANAFARTALAR Sk., BAHARİSTAN Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., GÜLİBRİŞİM Sk., HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ Sk., İRFANİYE Sk., SAADETLİ Sk., SERBESTİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mh., HÜRRİYET Cd., DUMLUPINAR Cd., TEKİN Sk., SÜMBÜL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mh., MAHMUTBEY Cd., TEKİN Sk., SÜMBÜL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HUZUR Mh., GONCA Sk., ORKİDE Sk., TOMURCUK 1 Sk., CANDAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜLTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENTEPE Mh., HARMAN 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-02:10 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTALTEPE Mh., KARACA Sk., MERAL Sk., GÖZDE Sk., BİROL Sk., VOLKAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZÜBEYDE HANIM Mh., 1347. Sk., 1348. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

LEVENT Mh., MENEKŞELİ Sk., KRİZANTEM Sk., LEVENT Cd., MEKTEP Sk., SÜMBÜL Sk., ŞEFİK Sk., GÖNÜLLER ARALIĞI Sk., ALKARANFİL Sk., LALE Sk., KARANFİL Sk., ŞENOL Sk., ŞENER Sk., TEKİRLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

CUMHURİYET Mh., DEMİRHAN Sk., DİCLE Sk., ALKONCA Sk., ANADOLU Cd., ERGİN Sk., EGEMEN Sk., KINA Sk., DURU Sk., YUDUM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., SAFAHAT Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİLER Mh., TOPRAKKALE Sk., ERGİN Sk., CENGİZ TOPEL Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALABAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANDİL Sk., KAKTÜS Sk., YÜZÜK Sk., YOL Sk., KIRSAL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., EVLİYA ÇELEBİ Cd., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., HİDAYET ÇIKMAZI Sk., DİLBER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MİMAR SİNAN Mh., İNÖNÜ Cd., FETHİ ALTINTAŞ Sk., ORKİDE Sk., ELMASAĞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

LEVENT Mh., LEVENT Cd., MENEKŞELİ Sk., SÜMBÜL Sk., KRİZANTEM Sk., ŞEFİK Sk., MEKTEP Sk., GÖNÜLLER ARALIĞI Sk., ALKARANFİL Sk., LALE Sk., TEKİRLER Sk., YENİSÜLÜN Sk., ŞENOL Sk., KARANFİL Sk., KARANFİL ARALIĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜLBAYIR Sk., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., LALEBAHÇE Sk., METE Sk., POYRAZLI Sk., SIRPSINDIĞI Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NAZIM ERTEN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAYABAŞI Mh., TOZKOPARAN Sk., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARIŞ Mh., PAPATYA Sk., PINAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARIŞ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., ADA ÇİFTLİĞİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜLTÜR Mh., DÜZDERE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARIŞ Mh., ENVER ADAKAN Cd., FİDANGÖR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARIŞ Mh., ATATÜRK Bul., PALMİYE Sk., FİDANGÖR Cd., ADNAN KAHVECİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KALEİÇİ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BARIŞ Mh., GAZİ Sk., ADAKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARAAĞAÇ Mh., YİĞİTTÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., BELEDİYE Cd., ÇEŞME Cd., SAHİL 1 Cd., KAMİLOBA Mh., İSTANBUL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARAAĞAÇ Mh., YİĞİTTÜRK Cd., ERDOĞAN Sk., KAHRAMAN Cd., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AKALAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., MENEMEN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AŞIK VEYSEL Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ESENKENT Mh., AHMET TANER KIŞLALI Sk., BAHATTİN ŞAKİR Sk., CEMALPAŞA Cd., ENVERPAŞA Cd., ONUR GÜVENER Cd., YAKUP CEMİL Sk., ZEHRA YILDIZ Sk., BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., BAĞLARÇEŞME Cd., AHMET ARİF Cd., YAŞAR KEMAL Cd., ÖRNEK Mh., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., DOĞAN ARASLI Bul., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1538. Sk., 1344. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., HÜRRİYET Mh., MENEKŞE 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATATÜRK Mh., TÜRKSOY Cd., ÇAY Sk., REFİKA Sk., ŞÖHRET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., KURŞUN Sk., 2.BURCU Sk., 3.SELVİ Sk., 4.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARAAĞAÇ Mh., YİĞİTTÜRK Cd., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 50. YIL Cd., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., MERCEDES Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., ATATÜRK Bul., SANAYİ Cd., TEM OTOYOLU Bul., HADIMKÖY - İSTANBUL Cd., 1664. Sk., 1658. Sk., 1657. Sk., 1659. Sk., KOZA Mh., 1674. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAK Mh., GENÇ OSMAN Cd., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.