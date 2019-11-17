Rüyada Kaplan görmek ne anlama gelir? Rüyada Kaplan görmek nasıl yorumlanır?

Uyku şüphesiz ki hayatımızın en önemli yapıtaşlarından birisidir. Uykumuz esnasında gördüğümüz düşlerdeki detaylar bizlere gerçek yaşantımızda neleri işaret ediyor merak ederiz. Bu rüyaların kimisi bizlere umut verirken kimisiyse bizleri derin düşüncelere hapseder. Öte yandan rüyada Kaplan görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Şeklindeki sorularla düşünde bu detayı görenler arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, rüyada Kaplan görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte rüyada Kaplan görmek ile ilgili tüm yorumlar…

RÜYADA KAPLAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAPLAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

RÜYADA KAPLAN GÖRMEK

Rüyada kaplan görmek kişinin hatalarından ve günahlarından ders çıkarıp ruhunu kötülüklerden arındırmak için Allah katında tövbe etmesine işaret ederken çok bilgili ve entelektüel bir kimseye de delalet eder. Rüyada görülen kaplan genellikle burnu havada, kendini herkesten üstün gören, başkalarını hor gören kişiye delalet ederken aynı zamanda kaplan iri yarı, cüssesi ve kilosu yerinde ve zengin bir erkeğe yorulur. Rüyada kaplan görmek kin ve nefretini açıkça belli eden kişiye ve işçisine acımayan bir patrona delalet eder

RÜYADA KAPLAN ETİ YEMEK

Rüya Tabirleri olarak diğer benzer yorumlara da bakmanızı tavsiye ederiz. Kişinin bolluk ve berekete kavuşacağına, mülkiyetinin de artacağına delalet eder. Bir kişi eğer rüyasında kaplana bindiğini görürse ömrünü krallar gibi güzel ve rahat geçirecek demektir. Rüyada kaplan sütü görmek insanların şerrine uğramaktan korkmaya ama bu nihayetinde bu korkuyla baş etmeye, kaplanın tüyünü görmek de rakipten kazanç ya da mal elde etmeye delalet eder.

RÜYADA KAPLAN ÖLDÜRMEK

Rüya sahibi kendisi için öyle hayırlı ve iyi bir iş yapacaktır ki çevresinde onu çekemeyen ve kıskanan arkasından da sürekli gıybet eden kişiler hasedinden ölecek demektir. Rüyada kaplan öldürdüğün görmek hayırlıdır.

RÜYADA KAPLAN SALDIRMASI

Kişi iş hayatında büyük bir başarı göstererek terfi alacak demektir. Rüyada kendisine bir kaplanın saldırdığını gören kişinin hayatında hayırlı şeyler olacak demektir.

RÜYADA KAPLAN AVLAMAK

Rüyada kaplan avladığını gören kişi hile ile iş yapan bir kimse üzerinden kendine çıkar ya da kar sağlayacak demektir.

RÜYADA EVDE KAPLAN GÖRMEK

Rüya sahibinin evine güçlü bir düşmanın saldıracağına delalet eder. Rüyada evin içinde bir kaplan görmek iyi değildir.

RÜYADA KAPLAN SEVMEK

Rüyada Sibirya kaplanı sevmek, ticaret konusunda daha dirayetli, soğukkanlı ve sabırlı bir kimseyle bir araya gelmeye, onunla ortaklık kurmaya ve onun öncülüğü sayesinde rakiplere karşı büyük zaferler elde etmeye delalet eder. Rüyada yavru kaplan sevmek, hayat ve iş konusunda tecrübesiz bir kimseyi eğitmeye, ona yol göstermeye, hayatı öğretmeye ve onu gelecekte lider, başkan, yönetici, siyasetçi ya da patron olabileceği vasıflarla donatmaya işaret eder. Rüyada yetişkin kaplan sevmek, ikna edilmesi zor, katı, sert mizaçlı, kendisinden korkulan bir kimseye karşı büyük bir adım atarak, o kimsenin anlayacağı şekilde konuşmaya ve onu kazanmayı başarmaya yorulur.

RÜYADA KAPLAN BESLEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada vurulmuş yaralı bir kaplan beslediğini görmek, büyük bir sevap işlemek, çok dua almak ve minnet duyulan kimse olmak demektir. Rüyada hasta kaplan beslediğini görmek, kimselerin önemsemediği, görmezden gelinen bir meseleye insani sorumluluk duyarak ve onu görev bilerek el atmak bu sayede insanlara ders verecek ve ibret olacak nitelikte bir iş yapmak anlamına gelir. Rüyada yeni doğmuş bebek kaplan beslediğini görmek, bir emelini gerçekleştirmek için zor bir yola baş koymaya, onu başarmak için azmetmeye ve çevredekilerden gelen cesaret ve umut kırıcı hiç bir söze kulak asmamaya yorulur.

RÜYADA KAPLAN SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada kaplan sürüsünün saldırıya uğraması ve yaralanması, birbirine düşecek insanlara ve bu insanlar arasında çıkacak büyük anlaşmazlıkların, olayların, kavgaların varlığına delalet eder. Rüyada kaplan sürüsünü dağıtmak, rüya sahibinin mert kimse olması sayesinde güçlerini güçsüzlere karşı kullanan kimseleri bozguna uğratmasıdır. Rüyayı gören kişinin kararlı, güçlü, çalışkan, bilgili ve başarılı rakipleri olması anlamına gelir. Rüyada kaplan sürüsünün saldırısına uğramak, düşmanların ya da rakiplerin ağız ve güç birliği etmesine işaret eder. Rüyada kaplan sürüsüne katılmak, işinin ehli, hırslı, gözü kara ve kararlı insanlarla bir araya gelmeye ve bundan sonra onlarla birlikte hareket etmeye, bu konuda kazançlı çıkacağına inanmaya yorulur.

RÜYADA KAFESTE KAPLAN GÖRMEK

Rüyada kafeste bir dişi bir de erkek kaplan görmek, özel hayatta yaşanacak tatsız olaylar nedeniyle meslekte de başarısız olunması ve hayatın genelinde sorunlar çıkmaya başlaması anlamına gelir. Rüya sahibinin amacı kişinin uslanması ve hatalarını tekrar etmemesi için kendisini eğitmeye çalışmasıdır. Rüyada kafeste ölü kaplan görmek, bir tehlikenin geçtiğinden emin olmaya ve bu sayede daha rahat, huzurlu ve özgür davranma imkânı elde etmeye alamet eder. Sözleri ve davranışlarıyla kırıcı bir kimseye hatasını göstermek ve onu terbiye etmek için bir süre onunla konuşmamaya, görüşmemeye yani onunla tüm iletişimi kesmeye ve bu sayede o kişiyi yalnız bırakmaya yorulur.

RÜYADA KAPLAN TARAFINDAN KOVALANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada yaralı bir kaplan tarafından kovalandığını görmek, kendisine haksızlık edildiğine inanan bir kimsenin hakkını aramak için yapacağı hamleye ve rüyayı gören kişiye karşı harekete geçmesine işaret eder. Rüyada erkek bir kaplan tarafından kovalanmak, sözü çiğnenemeyecek ve ezilip geçilemeyecek bir aile büyüğü ya da hatırı sayılır kimse demektir. Rüyada dişi bir kaplan tarafından kovalandığını görmek, yumuşak kalpliliği sayesinde kendisine yapılan hataları her defasında affeden anaç bir kimsedir. Rüyada yırtıcı bir kaplan tarafından kovalandığını görmek, rüya sahibinin kendini bilmezliği, ukalalığı, densizliği ve hadsizliği nedeniyle karşılaşmak ve aynı ortamda bulunmak istemediği birinin varlığı anlamına gelir. Rüyada çok fazla kaplan tarafından kovalandığını görmek, rüyayı gören kişinin bir girişimde bulunmak isterken karşına çıkacak ve kendisini engellemek için deyim yerindeyse elinden geleni ardına koymayacak kimselere yorulur.

RÜYADA BEYAZ KAPLAN GÖRMEK

Rüyada beyaz kaplan avlamak, ihanet, dedikodu ve gıybet demektir. Kişi, birbiri ardına kötü durumlarla yüzleşecek, olmaz dediği şeyler bir anda başına gelecek, hayırsız ve haris kişilerle muhatap olacak, çok istediği halde hayallerindeki bir şeye kavuşamayacak ve sevdiği bir kişiden uzak düşecektir. Yardımsever, iyi kalpli ve güçlü bir kişi ile kurulan bir ortaklık sayesinde hayırlı ve güzel bir işin başına geçileceği, bu sayede kötü giden zamanların güllük gülistanlık olacağı, sevinçli bir ruh haline bürünüleceği, sıkıntıların sona ereceği, kazancın artacağı, iş ya da eğitim konusunda yeni bir yola girileceği anlamına gelir.

RÜYADA KAPLANDAN KAÇMAK

Rüyada kaplandan kaçarken yere düşmek, sorunlardan kurtuldum denildiği bir anda daha da içine düşmeye, ismin bir dedikoduyla lekelenmesinden ötürü sahip olunan mevkiyi kaybetmeye, güçlü bir rakip karşısında geriye düşmeye, zorlu bir hastalıkla uğraşmaya ve kötü kalpli bir kadının oyununa gelmeye alamettir. Zorlu bir rakibin vereceği teklifle birlikte aynı iş kolunda olan iki rakip firmadan birinin iş dünyasından çekileceğine, bu sebeple uzunca bir süreden beri kazanç elde edilen işten olunacağına, rahatsızlıklarla boğuşulacağına, kalp kırıklığı yaşanacağına, düzenin bozulacağına, haneye nifak gireceğine ve istenmeyen işlere girmek zorunda kalınacağına delalet eder.

RÜYADA KAPLAN VE AYI GÖRMEK

Rüyada kaplan ve ayı vurmak, kardeşlerin birbirine düşmesine ve ortak kurdukları bir işi bozmalarına sebep olacak bir sorunla yüz yüze gelineceğine, işlerin kapanacağına, kötü niyetli kişilerle pazarlığa oturulacağına, bütün emeklerin heba olacağına ve eğitimle ilgili olarak yapılan yatırımların zarar getireceğine işaret eder. Sosyal hayat içerisinde iyi kalpli bir kişi ile arkadaşlık kurulacağına, bu kişi ile kurulan arkadaşlığı bozmak için kötü bir kişinin çeşitli oyunlar yapacağına, sonunda her şey düzene girdi ve kötüler yenildi denildiği bir sırada daha büyük zorluklarla yüzleşileceğine ve dertlerin artacağına yorulur.

RÜYADA EVCİL KAPLAN GÖRMEK

Rüyada evcil kaplan almak, akrabalardan ya da arkadaşlardan birinin ortaklık teklifinin kabul edilmesi ile maddi açıdan büyük getirisi olan bir işe girileceğine, anne baba dualarının kabul edilmesiyle bol kazanç elde edileceğine ve sıkıntıların atlatılacağına işaret eder. Aile içinde mutlu olan ve kendi halinde bir hayat süren rüya sahibinin, hayallerine kavuşma yolunda önemli adımlar atacağına, sevdiği işi yapmak için bazı kişilerle ortaklık kuracağına, zarar getirecek durumlardan kurtulacağına, hayırlı bir kısmet ile karşılaşılacağına, güzel ve büyük bir eve sahip olacağına ve sorunları aşacağına yorumlanır.

RÜYADA KAPLAN VE ASLAN GÖRMEK

Rüyada kaplan ve aslan kaçırmak, sağlık sorunlarının baş göstermesi sebebiyle uzun zaman boyunca sıkıntı çekileceğine alamettir. Rahat nefes aldıracak bir çalışma sayesinde dikkat çekilmesi ile birlikte büyük başarı kapılarının açılacağına yorumlanır.

RÜYADA KAPLAN GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Böyle rüyalar, aile hayatını her geçen gün daha iyi bir şekilde hatırlatan ve vefat etmiş akrabaların yâd edilmesini sağlayan mekanizma olarak kişinin kalben rahatlamasına katkı sağlamakta en önde gelir. Ruhsal olarak ve bedensel olarak iyi olunması birçok kapı açacaktır. Örnek oluşturabilecek bazı kişileri de sembolize eden bu rüya, karakter sahibi kişilerle ortak özellikler taşınması ile daha da büyüyen bir huzuru kişinin gözleri önüne serer. Yapılan yorumlar vahşiliğe ya da hırçınlığa ne kadar yaklaşıyorsa sıkıntılar da o kadar büyür. Güçlü kuvvetli bir kişi olunması, büyük bir maddi kaynağa hükmedilmesi ve aydınlık günler geçirilmesi sayesinde güzel rüyalar görülecektir.