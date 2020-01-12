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Karınca ilacı konan börekten yiyen 10 kişi zehirlendi

’da yedikleri börekten zehirlenen aynı aileden 2'si bebek 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. 69 yaşındaki Feride T.'nin yaptığı böreğe maya yerine yanlışlıkla karınca ilacı koyduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:06
Karınca ilacı konan börekten yiyen 10 kişi zehirlendi

Olay, dün akşam saatlerinde Buharaevler Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları ve torunlarını yemeğe davet eden 69 yaşındaki Feride T., yaptığı ıspanaklı böreğe maya yerine yanlışlıkla karınca ilacı koydu.

BÜTÜN AİLE ZEHİRLENDİ

Börekten yiyen Feride T., Yalçın T. (44), Hayriye T. (48), Cennet T. (23), Hasan T. (2), Elif T. (2), Cevriye T. (35), Emrah T. (28), Mesut T. (26) ve İsmail T. (30) bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştılar. Bunun üzerine Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 10 kişi gıda zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karınca ilacı konan börekten yiyen 10 kişi zehirlendi
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