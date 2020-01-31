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Son dakika haberi: 'da ! ve son depremler listesi BURADA...

ve Afet ve ()’ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Sivrice'de bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 19:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivrice'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler verilerine göre ise 3.9 şiddetinde meydana gelen depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. şiddetinde saat 18.36'da korkutan bir deprem meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detaylar geliyor...

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Son dakika haberi: Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...
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