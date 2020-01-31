Son dakika haberi: Elazığ'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ Sivrice'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler verilerine göre ise 3.9 şiddetinde meydana gelen depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. şiddetinde saat 18.36'da korkutan bir deprem meydana geldi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detaylar geliyor...