Turkuvaz Medya’ya iki ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda 2019'un en iyileri belirlendi. Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın jüri başkanlığında toplanan kurul, 6 saat süren toplantının ardından 7 dalda 50 eserin yarıştığı yarışmada haber ve fotoğraf dalında dereceye girenleri belirledi.Sabah muhabiri Ali Altuntaş'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat'ta şehit düşen Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın annelerinin can yoldaşlığını konu alan "15 Temmuz'un can yoldaşları" haberiyle haber dalında birinci seçildi. Yarışmada aHaber muhabiri Engin Gökdemir ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmada Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği törenin yer ve zamanını ise daha sonra açıklayacağını duyurdu.