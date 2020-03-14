Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Turkuvaz Medya’ya iki ödül

’ya iki ödül

Gazeteciler Cemiyeti’nin yarışmasında SABAH muhabiri Ali Altuntaş “’un can yoldaşları” haberiyle birinci olurken, aHaber’den Engin Gökdemir ise jüri özel ödülüne layık görüldü

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Turkuvaz Medya’ya iki ödül
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve KGC Ödüllü Medya Yarışması'nda 2019'un en iyileri belirlendi. Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü.

50 ESER YARIŞTI
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın jüri başkanlığında toplanan kurul, 6 saat süren toplantının ardından 7 dalda 50 eserin yarıştığı yarışmada haber ve fotoğraf dalında dereceye girenleri belirledi.
Sabah muhabiri Ali Altuntaş'ın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat'ta şehit düşen Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın annelerinin can yoldaşlığını konu alan "15 Temmuz'un can yoldaşları" haberiyle haber dalında birinci seçildi. Yarışmada aHaber muhabiri Engin Gökdemir ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmada Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği törenin yer ve zamanını ise daha sonra açıklayacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkuvaz Medya’ya iki ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA