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Sağlık Bakanı 'dan son dakika corona virüs açıklaması! 'Avrupa ve Amerika'dan gelmiş...'

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından son dakika paylaşımında bulundu. Bakan Koca "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var." dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.3.2020 00:17 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 00:52 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması! 'Avrupa ve Amerika'dan gelmiş...'

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Yeni vaka sayısı toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir." ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması! 'Avrupa ve Amerika'dan gelmiş...'
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