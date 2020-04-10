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haberi: Corona virüsle mücadelede kritik süre 12 Nisan'da doluyor! Eğer yayılma hızı durmazsa...

Corona virüsle mücadele kapsamında kritik tarih 12 Nisan! haberine göre ile ilgili yapılan araştırmalarda şu sonuç çıktı; virüsün %60'ı İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı. Büyükşehirler ve Zonguldak şehrine giriş çıkışın başlamasının ardından corona virüsün kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü bitiyor. Bu tarihten sonra eğer vaka sayısı ve ölümlerde gerileme görülmezse farklı farklı önlemler gündemde! Milyonlarca vatandaş corona virüs ne zaman bitecek sorusunun cevabını arıyor; 12 Nisan'da vakalarda gözle görünür azalma olmazsa hangi tedbirler alınacak?

Giriş Tarihi: 10.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsle mücadelede kritik süre 12 Nisan'da doluyor! Eğer corona virüs yayılma hızı durmazsa...

Ülkemizde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908 oldu. Toplamda 276.346 test yapılırken genel vaka sayısı da 42.282 oldu. Salgın başladıktan sonra ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'dan Anadolu'nun farklı şehirlerine giden kişiler nedeniyle virüs yayılma gösterdi. Şehir giriş çıkış yazağının başlamasından sonra bu hafta sonu Pazar günü virüsün kuluçka dönemi bitiyor. Büyük iller kadar Anadolu şehirleri de izleniyor, küçük illerdeki corona virüs vaka ve ölü sayısı da oldukça önemli eğer vaka sayılarında azalma olmazsa her şehir için farklı izolasyon belirlenebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başta İstanbul olmak üzere Anadolu illerine taşınan virüsle ilgili ilk sağlıklı verilerin, 12 Nisan'da alınacağı belirtiliyor. İstanbul'dan çıkışların yasaklanmasının ardından Anadolu illerinde salgında gerileme beklenirken, buna ilişkin ilk önemli veriler, kuluçka dönemi hesaplandığında 12 Nisan pazar günü alınacak. Gerileme görülmezse, başta büyükşehirler olmak üzere yeni önlemler planlanıyor.

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Son dakika haberi: Corona virüsle mücadelede kritik süre 12 Nisan'da doluyor! Eğer corona virüs yayılma hızı durmazsa...
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