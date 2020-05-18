Kadir Gecesi mesajları! 2020 Resimli Kandil mesajları ve Kısa, Uzun Kadir Gecesi mesajları

Ramazan ayının son günlerine gelinirken on bir ayın sultanına veda etmenin burukluğunu yaşayan milyonlarca kişi, Kadir gecesini ise heyecanla bekliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan bu önemli gece yine en verimli şekilde geçirilecek. Eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Kadir gecesi mesajları ve sözleri ile ise günün anlamı ve önemi paylaşılacak. 2020 Kandil mesajları ile sevdiklerine kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli kandil mesajı gönderebileceksiniz. Kadir gecesi mesajları ve sözlerinden bir tanesini seçerek siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Resimli Kadir gecesi mesajları ile yakınlarınızın kandilini kutlamak için hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte 2020 en güzel ve resimli kandil mesajları!

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sevdiklerinize iletebileceğini en güzel kandil mesajı seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz kısa, uzun ve resimli Kadir gecesi mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyiniz.

2020 KANDİL MESAJLARI

Corona virüsü salgını nedeniyle bu önemli günde sevdiklerini ziyaret edemeyecek kişiler kandil mesajı göndererek bugünün telafisini yapabilecek. Dua dolu dileklerinizi iletebileceğiniz kandil mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de.

İşte en güzel ve resimli Kadir gecesi mesajları;