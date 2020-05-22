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Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kevser Suresi meali

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan , Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde de indiğine dair rivayetler bulunan bu sure 3 ayetten oluşmuştur. Kevser kelime olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e mahsus bir havuza verilen bir isimdir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden birisi olan Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için doğru yerdesiniz. Kevser Suresi okumak, ezberlemek veya meali öğrenmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Giriş Tarihi: 23.5.2020 02:02 ABONE OL
Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kevser Suresi meali

Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. 3 ayetten oluştuğu için ezberlenmesi de oldukça kolay olan sure farz olan beş vakit namazda da en sık okunan sureler arasında yer alır. Kevser, kelime olarak çok hayır ve bereket anlamına gelir. Kevser Suresi Türkçe anlamına bakıldığında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmiştir. Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı da en sık araştırılan konulardan birisidir. İşte Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali!

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

Kevser Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Kevser Suresi Konusu Nedir?

Kevser suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmiştir. Ona düşmanlık edenler kınanmış, Allah'a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmiştir.

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Kevser Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! Kevser Suresi meali
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