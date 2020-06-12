Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekât? Sünnet ve farz kılınışı

İslam'ın ikinci şartı olan namaz, en mühim ibadetlerden birisidir. Müslüman olan her kişinin borcu olan bu ibadetin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Beş vakit olarak kılınan namaz ibadetinde günün en erken saatinde ve ilk kılınanı ise sabah namazıdır. Sabah namazının faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarında bilgiler yer almaktadır. Sabah namazı kılınışı da birçok kişi tarafından merak edilir. Sabah namazı nasıl kılınır, sabah namazı kaç rekât gibi soruların cevabına aşağıda yer verdik. Sabah namazı nasıl kılınır ve sabah namazı kaç rekât? Sünnet, farz kılınışı ve okunacak dualar, sureler!

Sabah Namazı Kaç Rekât?

Beş vakit namaz arasında ilk sırada yer alır. Sabah namazı günün en erken saatte kılınan namazı olup, fazileti ise oldukça büyüktür. Dört rekât olarak kılınır. Öncelikle iki rekât olan sünnet kılınır. Sonra ise iki rekât olan farz kılınır.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır?

Sabah namazı kılınışı da en çok merak edilen konulardan birisidir. İbadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler bu namazda okunacak dua, sure ve diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirler. Sabah namazı kılınışı adım adım anlatımına burada yer verdik.

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti



Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.



Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.



Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.



Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.



Sabah Namazı Farzı Nasıl Kılınır?



Sabah Namazının Farzı 1. Rekat



Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"



Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.



Sübhaneke okunur.



Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Farzı 2. Rekat



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.



"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.



Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.



"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.



Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekât ve nasıl kılınır? Sünnet ve farz kılınışı