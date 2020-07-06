Yat partilerine ceza yağdı

İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yat partileri düzenleyen gezi teknelerine para cezaları kesildi. Yedi gezi teknesinin kaptanına 20 bin liralik cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Foto Film Şube Müdürlüğü Polisleri; Adalar, Haliç ve İstanbul Boğazı bölgesindeki tüm tekne ve yatları kontrolden geçirdi.Bir gezi teknesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 55 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uygulandı.