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için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

'da kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra iddiaya göre alkol alıp 4 katlı apartmanın çatısına çıkan B.K. (26), polis tarafından ikna etmeye çalışılırken,1 aşırı içki nedeniyle sızıp kaldı.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:20 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:27 ABONE OL
İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Olay saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

İddiaya göre, ikinci katta oturan sevgilisinin evine gelen B.K., kız arkadaşını başka bir erkekle görünce sinir krizi geçirdi. Kendisine zarar veren B.K., daha sonra apartmanın çatı katına çıkarak alkol almaya başladı.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Bir arkadaşının gelerek çatıdan indirmeye çalıştığı B.K., edeceğini söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Polisin yanına gelmesine müsaade etmeyen B.K., arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. B.K., bir ara arkadaşının elini öptü.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Müzakereci polisin gelmesi üzerine B.K., çatının en uç kısmına kadar giderek uzandı. İki ayağını boşluğa sarkıtan B.K.'nın düşme ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri branda açtı.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Bir süre sonra çatıda sızan B.K.'nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti.

İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı

Ardından çağrılan sağlık ekipleri uyuya kalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı. B.K. hastaneye kaldırıldı.

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İntihar için çıktığı damda alkolün etkisiyle sızdı
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