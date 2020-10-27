Belirli Gün ve Haftalar Takvimi: MEB Okul Öncesi ve Aylara Göre 2020 Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi

Belirli gün ve haftalar çizelgesi her yıl çıkarılır. Bu çizelgeye göre öğrenciler ve öğretmenler belirli günleri, haftaları görürler. Genellikle okullar açılmadan önce bu çizelge araştırılmaya başlanır. İnsanların son zamanlarda sık sık araştırdıkları belirli gün ve haftalar çizelgesi bu yazımızda vardır. Peki belirli gün ve haftalar çizelgesinde neler vardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
Ocak Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Şubat Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Mart Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Nisan Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Mayıs Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Haziran Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Temmuz Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Ağustos Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Eylül Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Ekim Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Kasım Ayı Belirli Gün ve Haftalar
Aralık Ayı Belirli Gün ve Haftalar