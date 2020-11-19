24 Kasım Öğretmenler Gününe sayılı günler kala, Düzce'de yaşayan emekli bir öğretmenden herkesi duygulandıran bir bağış haberi geldi. Bu mesleği yapanların ne kadar saygın, ne kadar yardımsever ve ne kadar duyarlı oldukları, bu isminin bile verilmesini istemeyen hayırsever öğretmen sayesinde tekrar gözler önüne serildi. Pandemi nedeniyle verilen mücadeleye nasıl destek olabiliri bu işin ucundan nasıl tutabilirim diye Düzce Kızılay Şubesine danışan 94 yaşındaki öğretmene, Koronavirüs salgını nedeniyle hastanede yoğun bakımda bulunan hastaların kullandığı solunum cihazlarına ihtiyaç olduğu söylenince anında buna olumlu yanıt verdi. Öğretmenimizin yaptığı bağış ile alınan 5 adet solunum cihazı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağışlandı.

DÜZCE ADINA TEŞEKKÜR

Makinelerin teslimi sırasında bir açıklamada bulunan Kızılay Düzce Şube Başkanı Av.Halil Aydın " Düzce'de ikamet eden ve düzenli olarak bağışlarda bulunan 94 yaşında bir teyzemiz var. Kendisi hastanemizdeki bir ihtiyacın giderilmesi için nasıl faydamız dokunur diye sormuştu. Bizde koronavirüs sürecinde özellikle solunum cihazlarına yoğun talebin olduğu olduğunu, hasta sayılarının arttığını ifade ettik. Kendisi sağolsun anında bunu kabul etti ve Kızılay şubemiz aracılığı ile cihazları alıp hastaneye teslim ettik. Kendisine bütün Düzce halkı adına ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan bağıştan haberdar olan Düzce'liler ise 'İyi ki varsın öğretmenim' demekten kendini alamadı.