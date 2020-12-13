SON DAKİKA HABERİ! Bu görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Tuğba Erçakar yaşadığı kabusu anlattı...

Çok yoğun bir şekilde arayıp mesajlar attı ancak ben cevap vermedim. Darp olayının yaşandığı arkadaşımın evinde kalıyordum. Bir şekilde ulaşıp kapıyı zorlayıp eve girdi. Buradan ölün çıkacak tehditleri falan. Şiddetli bir şekilde darp edildim. Benim de bir süre sonra gücüm yetmeyip karşılık veremedim" dedi.