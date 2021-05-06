Bilmeceler Ve Cevapları - Çok Komik, Kolay Bilmece Soruları - Zeka Yoran Ve Zihin Açan En Zor Okul Öncesi Çocuk Bilmeceleri

En kolay ve zor bilmeceler için doğru yerdesiniz... Bir şeyin adını söylemeden yapılan betimlemeler ile sorulan sorulara bilmece adı verilir. Bilmece dendiğinde unutulmayan ve en komik bilmeceler için doğru yerdesiniz. Çocukluk döneminin en eğlenceli oyunlarından birisi olan bilmeceler aynı zamanda zekâ geliştiricidir. Sevdiklerinize komik, kolay, zekâ yoran ve zor bilmeceler sorarak onları teste sokabilirsiniz. Bilmece soruları ve cevaplarına bu başlık altından göz atabilir, dilediğiniz bilmeceyi arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Komik, kolay ve zor seçenekler ile en güzel bilmeceler ve çocuk bilmeceleri için ayrıntıları inceleyiniz.
BİLMECELER VE CEVAPLARI
Bilmeceler, hem eğitici hem de eğlendirici nitelikte sorulardır. Karşıdaki kişiye sorunun cevabı söylenmeden verilen ipucular betimlemeler ile anlatılır. Bu anlatıların ardından ise tahminler peş peşe gelir. Kolay bilmeceler çabucak bilinirken, zor bilmeceler ise onlarca tahminde bulunmanıza neden olabilir. İşte o bilmecelerden kolay, komik ve en zor seçenekleri sizler için derledik.
KOLAY BİLMECELER VE CEVAPLARI
Kolay Bilmece 1: Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil camı var ama pencere değil
Cevap: Televizyon
Kolay Bilmece 2: Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin
Cevap: Ayna
Kolay Bilmece 3: Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter
Cevap: Soba
Kolay Bilmece 4: Ben giderim o gider, üstümde gölge eder
Cevap: Şemsiye
Kolay Bilmece 5: Bize ışık verir daha sonra erir.
Cevap: Mum
Kolay Bilmece 6: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı.
Cevap: Kitap
Kolay Bilmece 7: En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
Cevap: Üzüm
Kolay Bilmece 8: Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.
Cevap: Top
Kolay Bilmece 9: Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Cevap: Nar
Kolay Bilmece 10: Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.
Cevap: Eldiven
ZOR BİLMECELER VE CEVAPLARI
Zor Bilmece 1: Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar. Yanlış söyleyince kucağını sıkmışlar.
Cevap: Saz
Zor Bilmece 2: Üzüm yenmeyen bağ, uzar uzar boylu boyunca…
Cevap: Ayakkabı bağı
Zor Bilmece 3: Yazın yersin yaşını kışın yersin başını
Cevap: Soğan
Zor Bilmece 4: Yer altında keşkek kaynar. Keşkeğin özü yok, sahibinin gözü yok.
Cevap: Dolu
Zor Bilmece 5: Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur.
Cevap: Atlas
Zor Bilmece 6: Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.
Cevap: Balon
Zor Bilmece 7: Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.
Cevap: Fil
Zor Bilmece 8: Varma sakın yanına, on parmağın bal olur./ Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.
Cevap: Karadut
Zor Bilmece 9: Yer altında sakallı dede.
Cevap: Pırasa
Zor Bilmece 10: Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?
Cevap: Gaza geliyorum
KOMİK BİLMECELER VE CEVAPLARI
Komik Bilmece 1: Bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca.
Cevap: Dondurma
Komik Bilmece 2: Meyvelerin şefi kimdir?
Cevap: Şeftali
Komik Bilmece 3: İlk Türk bayrağını kim dikmiştir?
Cevap: Terzi
Komik Bilmece 4: Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.
Cevap: Tavuk
Komik Bilmece 5: Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.
Cevap: Koyun
Komik Bilmece 6: Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.
Cevap: Kedi
Komik Bilmece 6: Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.
Cevap: Fare
Komik Bilmece 7: Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar
Cevap: Kurbağa
Komik Bilmece 8: Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.
Cevap: Kağnı
Komik Bilmece 9: Hangi kalemle yazı yazılmaz?
Cevap: Kontrol Kalemiyle
Komik Bilmece 10: Dolu tüp boş tüpe ne demiş?
Cevap: Boş boş dolaşma demiş
OKUL ÖNCESİ BİLMECELER VE CEVAPLARI
Okul Öncesi Bilmece 1: Marketten aldım siyah, eve geldik kırmızı.
Cevap: Çay
Okul Öncesi Bilmece 2: Uyurken hırıldar, konuşurken mırıldar.
Cevap: Kedi
Okul Öncesi Bilmece 3: Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.
Cevap: Gökkuşağı
Okul Öncesi Bilmece 4: Evi var, adresi yok, evinde eşyası yok.
Cevap: Kaplumbağa
Okul Öncesi Bilmece 5: Bir sihirli fenerim, kibritsiz de yanarım.
Cevap: Ampul
Okul Öncesi Bilmece 6: Dişim var, ağzı yok.
Cevap: Tarak
Okul Öncesi Bilmece 7: Elsiz, ayaksız kapı açar.
Cevap: Anahtar
Okul Öncesi Bilmece 8: Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür.
Cevap: Sabun
Okul Öncesi Bilmece 9: Küçük kare kutu, içi insan dolu.
Cevap: Televizyon
Okul Öncesi Bilmece 10: Kat kat sefer tası, içinde insan sesi.
Cevap: Apartman
ZEKA BİLMECELERİ VE CEVAPLARI
Zeka Bilmeceleri 1: Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir?
Cevap: Adımız
Zeka Bilmeceleri 2: Kapağı var kuyu değil, düdüğü var polis değil.
Cevap: Düdüklü Tencere
Zeka Bilmeceleri 3: Ağırlığı olmadan gemiyi batırabilecek şey nedir?
Cevap: Delik
Zeka Bilmeceleri 4: Hangi metre bir metreden kısadır?
Cevap: Santimetre
Zeka Bilmeceleri 5: Kaç ayda 28 gün vardır?
Cevap: 1 ayda. O da Şubat
Zeka Bilmeceleri 6: Gözle görülmez, elle tutulmaz ama gelip geçtiği bilinir
Cevap: Zaman
Zeka Bilmeceleri 7: Dört ayağı var ama yürüyemez
Cevap: Masa
Zeka Bilmeceleri 8: Biz üç kardeşiz. Bir gider bir geliriz. Senede üç defa gelir, havada, denizde ve karada gezeriz.
Cevap: Cemre
Zeka Bilmeceleri 9: Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?
Cevap: Annesini
Zeka Bilmeceleri 10: Saçım yok, tadım çok.
Cevap: Kabak