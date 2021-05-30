İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri değiştirilmişti. Bu kapsamda; hafta sonunun gelmesi ile birlikte; marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Genelgede yer alan bilgilere göre; hafta sonu akşam 17:00'a kadar marketler açık olabilecek. Bu kapsamda; bugün marketler saat kaçta açılıyor? 30 Mayıs bugün hafta sonu bakkallar ve marketler kaça kadar açık?
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşı, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri farklılık gösterecek. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.
HAFTA SONU BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI?
Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;
"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
HAFTA SONU MARKETLER BU ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK!
Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.