SON DAKİKA: Elmalı davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne ve üvey baba nasıl serbest kaldı? Dikkat çeken açıklama...

ÇOCUKLARIN AVUKATI NE DEDİ?

Çocukların avukatı Yadigar Gedik Toy, 24TV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Çizimler doğru, bizler tarafından dosyaya aksettirildi. Adli Tıp Kurumu'nun çocukların istismara uğradığına dair raporu var. Sanıkların bildirdiği tanıkların beyanları birbiriyle çelişkili. Esasen dosyada tutuklamaya yeter delil olduğunu düşünüyoruz. 16 Ekim 2020'de tutuklanan sanıklar, 5 Ocak 2021'de tahliye edildi. Ağır ceza mahkemesi bu süreyi yeterli görerek serbest bıraktı. Çocuklar şu an babaannede kalıyor aynı zamanda da devlet korumasındalar. Çocuklardan birinin velayeti babada, diğerinin velayeti annede. Annede olan velayetle ilgili temsil kayyum atanmasına karar verildi. Davada çocuğu kayyum temsil edecek. Vesayetin babaanneye verilmesi için dava açıldı o devam ediyor. Anne, çocukların yanına gidip gelebilir. Çocukları etkileyip, delil karartması söz konusu olabilir. Anne hakkında kısıtlama kararı yok.

ADLİ TIP RAPORU NE DİYOR?

İstismara maruz bırakılan iki çocuk önce Çocuk İzlem Merkezi'nde, ardından Balıkesir Üniversitesi'nde ve sonra İstanbul Üniversitesi'nde dinlendi.

Avukatın verdiği bilgiye göre Balıkesir Üniversitesi Adli Tıp Raporu'nda, çocukların bizzat yaşamadan bunları anlatamayacakları ve istismara dair anlatımlarının bilişsel düzeyleri ve akıl yaşlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

Ancak sanık avukatları bu rapora itiraz ederek çocukların bir de İstanbul Üniversitesi Adli Tıp'ta muayene olmasını ve ayrıca istismarı tasvir ettikleri resimleri bir kez daha çizmelerini istedi.

Bu talep kabul edildi, çocuklar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu ise "çocukların olay tarihindeki yaşı dikkate alındığında, beyanlarına ana hatlarıyla itibar edilebileceği, cinsel istismar mağduru çocukların maruz kaldığı olayla ilgili psikiyatrik muayenedeki ifadelerinin, anlatımlarının ve tanımlamaların tıbbi açıdan esas olduğu ve çocukların istismara maruz kaldığı" yönünde rapor hazırladı.

Dolayısıyla iki adli tıp raporu da çocukların anlattıklarını doğrulayan raporlardı.