15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir’in hayatı “Ben Ömer” adıyla belgesel oldu

ŞENTOP: "MİLLETİMİZ GELECEĞİNİ GASP ETMEK İSTEYENLERİ UTANÇ ÇUKURUNA GÖMMÜŞTÜR"



Prof. Dr. Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gaspetmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür" dedi.



Prof. Dr. Şentop şunları söyledi:



"Türkiye'ye yönelik suikastlerin en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5'inci yıldönümünde bu belgesel ve bu belgeselin direnişin yoğun yaşandığı Istanbul'umuzda gösterime girmesi çok kıymetlidir, çok anlamlıdır."

"Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğlene kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık. O sıcak gecede, millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastine ve o suikaste karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini gaspetmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın kardeşimizin gazi olduğunu birlikte gördük. Bugün burada gösterime giren belgesel, o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır."



"15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen millî şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak vatanperverliğin şartlarından birisidir."



"Üstelik şunu iftiharla tespit etmeye mecburuz ki, milletimiz Ömer Halisdemir'i çok sevmiş, bir kahraman olarak zihnine nakşetmiştir. Bu öyle bir benimseyiştir ki, bugün Türkiye'nin bir çok ilinde, ilçesinde, beldesinde hiç ummadığınız bir anda ve yerde karşınıza onun bir resmi çıkabilmektedir. Adını ondan alan çocuklar vardır ve bu milletin teveccühünü, muhabbetini gösteren bir mazhariyettir."

"Bu benimseyişin ve muhabbetin bir sebebi, şüphesiz ki Şehit Ömer Halisdemir'in o gece gösterdiği cesaret ve serdengeçtiliktir. Fakat bir diğer önemli sebep de, milletimizin o gece benzer bir tavrı takınmaya hazır olarak meydanlara çıkarak ihanete geçit vermemesidir. Milletimiz Ömer Halisdemir'de kendisinde var olan vatan için her türlü fedakarlığa hazır olma hâlini görmüştür."



"Ömer Halisdemir o gece, Türkiye'nin bütün şehirlerinde meydanları, yolları coşkuyla ve karşı durulması imkansız bir insan seli olarak dolduran milyonlar gibi, bu memleketin asıl sahibinin kim olduğunu; o şerefli üniformayı giymeyi asıl kimin hakettiğini gösteren o târihî âna vurulmuş bir mühürdür."



"Ve o gece Ömer Halisdemir'in yere yıktığı sadece iktidar hırsı uğruna ruhunu düşmana satmış bir işbirlikçi değil, aynı zamanda Türkiye'ye ve milletimize karşı kurulmuş tuzaklardır. Esas itibariyle Ömer Halisdemir'de milletimizin gördüğü, yüzlerce yıllık bir fedakarlık ve kahramanlık geleneğinin tezahürüdür."



"Ömer Halisdemir, siyasi bir hesaplaşmada hayatını kaybetmiş bir kurban değil, memlekete ve millete kurulmuş bir tuzağı boşa çıkarmak için hayatını ortaya koymuş, hain bir teşebbüsün başarısız kılınmasında büyük rol oynamış iftihar edilecek bir şehittir. İşte bu yüzden Ömer Halisdemir başta olmak üzere 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere söylenecek sözler, o hain darbe girişiminin niteliğini ortaya koyan tespitler, siyaset değildir. Şunu da her zaman hatırda tutmalıyız; şehitlerin üzerine siyaset değil, ancak gelecek inşa edilir."

"15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise, asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar, ya gafillerdir, ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar."



YERLİKAYA: YÜZBİNLERCE CESUR YÜREK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımıza yaptığı ''milli iradeye sahip çıkma'' çağrısıyla yüzbinlerce cesur yüreğin sokaklara döküldüğünü söyledi.



Ali Yerlikaya şunları söyledi:



"15 Temmuz'un en karanlık anında, kahramanımız Ömer Halisdemir'in tabancasından çıkan o kıvılcım alev olup, dört bir yanındaki, ihanet vatanımızın çetelerini yakıp kavurdu. Öleceğini bile bile kendisine verilen o son emri bir an bile tereddüt etmeden

yerine getirdi. Çünkü kahraman Türk askerinin vücut bulmuş bir timsaliydi Ömer Halisdemir. Bir bakıyoruz ki, yıllar geçmiş, tarihler değişmiş, isimler değişmiş ama o kahramanlar hiç değişmemiş. Çanakkale'de Yüzbaşı Yusuf Kenan olmuş okahramanın adı; 15 Temmuz'da astsubay Ömer Halisdemir."