Jandarmadan hint keneviri operasyonu

Yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde; Safranbolu'ya bağlı bir köyde kamu arazisinde izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edilmiştir.

21 Temmuz 2021 günü ekim yapılan bölgeye gelen araç takibe alınarak yol kontrol noktasında durdurularak yapılan aramada G.S.(32), A.M.S.(28), A.Ş.Y(29)'nin üzerinde ve araçta toplam 33,5gr kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, kenevir ekili bölgede ise ekili olarak (29) kök kenevir ve kurumaya bırakılmış (100) gr kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler G.S.(32), A.M.S.(28) tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, A.Ş.Y.(29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.



İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri doğrultusunda ''Uyuşturucuya Sıfır Tolerans'' ilkesi kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi.