Gaziosmanpaşa’da 50 saatlik kamera kaydı izleyen polis kapkaççıyı yakaladı!

Olay, Gaziosmanpaşa'da 22, 27 ve 28 Temmuz'da meydana geldi. İlçede meydana gelen kadınlara yönelik kapkaç olayları üzerine çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarının meydana geldiği bölgede işyeri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 50 saati bulan kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 farklı tarihte kendisine kadınları hedef olarak seçen ve telefonlarını kapkaç yapan şüphelinin 16 yaşındaki A.K. olduğunu belirlendi.



TELEFONLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ



Daha önce de emniyette 3 tanesi kapkaç ve 2 tanesi de uyuşturucu kullanmak suçlarından olmak üzere 5 adet sabıka kaydı bulunan A.K., Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K.'nın telefonları başkasına sattığı tespit edildi. Satılan telefonlar bulunarak sahiplerine teslim edildi. A.K. ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



KAÇMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Şüphelinin kadınların telefonlarını kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı anlar işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde A.K.'nin kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı anlar ve elinde kapkaç yaptıpğı telefonların olduğu görülüyor.