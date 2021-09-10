Arkadaşına üzüldü, moral aşılama projesi hazırladı

Kansızoğlu bu projenin Türkiye'de ilk defa uygulanacak olduğunu ve hayata geçirmek için destek beklediğini söyledi.

Dernek Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu özellikle kanser hastalarının kemoterapi aldığı sürede yaşadığı sıkıntıları azaltmak ve morallerini yüksek tutmak için bir proje hazırladığını belirterek, "Yakın bir arkadaşımın eşi rahatsızlığı nedeniyle kemoterapi görüyordu. Zaman zaman hem hastanın hem de hasta yakınlarının tedavi süresince yaşadıkları sıkıntı ve moral bozuklarından bahsetti. Hastaların tedavilerinde en büyük desteklerinden de biri moraldir. Hastanın morali ne kadar yüksek olursa iyileşme süresi o kadar öne çekilmiş olur" dedi.



Hazırladığı proje ile hem hastalara hem de hasta yakınlarına destek olmayı arzuladıklarını belirten Kansızoğlu, "Kemoterapi gören hastalara psikolojik destek olarak morallerini yüksek tutmayı hedefliyorum. Bir kemoterapinin en kısa süresi 6 saat, bu saat kanser hastalığına göre 10 saate kadar çıkıyor. Hem hastalar hem de hasta yakınlarına terapi aldığı süreçte psikolojik olarak destek vermek için geniş kapsamlı, uzman kişilerinden de fikir alarak bir proje hazırladık" diye konuştu.



MÜZİK RUHUN GIDASI



Hazırlanan projede hastaların moralini yüksek tutmayı hedeflediklerini belirten Kansızoğlu, "Diyaliz ünitelerinde uygulanan sistemi, onkoloji hastanelerinde uygulayacağız. Bu hastanede kemoterapi alan hasta ve yakınlıklarına uygulanacak bu proje kapmasında; çeşitli sosyal etkinlik, tarihle ilgili kısa videolar izletip psikolojilerine destek vermek, sevdikleri müzikleri ve ses sanatçıları dinleyecekleri aletleri sunmak, ilkokul ve ortaokul öğrenci velilerimize uzman ekiplerimizle aile içi yaşam ve gelişimleri ile alakalı il ve ilçelerde konferanslar, yaşlı ve yatağa bağlı olan hastalarımız için özellikle apartman çıkışlarında daha rahat imkanlara sahip olmaları adına gerekli çalışmalar olacak. Ayrıca devletimizin kurumlar arasında, vatandaşlarımıza Sundukları hizmetleri konferans eşliğinde vatandaşlarımızı bilgilendirme seminerleri yaparak, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendireceğiz. İlk etap da kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarına uygulanacak olan bu proje zamanla diğer tedaviler gören hasta ve yakınlarına uygulamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.