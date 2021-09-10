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Giriş Tarihi: 10.9.2021 23:02

Kablo hırsızı Jandarmanın baskını ile yakalandı

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Kablo hırsızı Jandarmanın baskını ile yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylerden Türk Telekom’a ait kabloları çalan 1 kişi jandarmanın baskını ile yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramalarda çalınan kablolar bulundu. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan açıklamaya göre; Eskipazar ilçesine bağlı köylerde meydana gelen Türk Telekom'a ait (2350) metre kablonun çalınması olayı sonrasında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskipazar İlçe J.K.lığı personeli tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen K.K.'nin (47) ikametgâhında yapılan aramada, 10 çuval kablo, 1 çuval yanmış kablo, 1 çuval kabloyu gergileyen çelik tel, 1 çuval beton direk demiri, (1 adet ruhsatsız tek kırma tüfek, 14 adet tüfek fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kablo hırsızı Jandarmanın baskını ile yakalandı
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