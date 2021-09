22’inci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinde en iyiler belirlendi

Belgesel film Festivali'nin Oscar'ı olarak bilinen Türkiye'nin ilk Belgesel Film Festivali olan Altın Safran Uluslararası Belgesel film festivalinin bu yıl 22. Si düzenlendi.

Ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık' yan teması 'Ahilik Kültürü' olan Profesyonel Belgesel Film kategorisinde en iyi film ve fotoğrafların ödülleri verildi. Profesyonel dalda yönetmen ve akademisyen Ulaş Tosun'un "Merhaba Canım" En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Profesyonel film kategorisinde "When The Snow Melts Down" belgesel filmiyle Aleksei Golovkov Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Amatör film kategorisinde "Kanalı Beklerken " belgesel filmiyle Yasin Serindere "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü, aynı kategoride "Beautıful Remaıns" belgesel filmiyle Celeste Galliot - Dolle "Suha Arın Özel Ödülü"nü kazandı.

Amatör kategoride "Smirna'nın Çukuru" belgesel filmiyle Begüm Aksoy "Jüri Özel Ödülünü kazanırken,

Neşe Uğur Nohutçu'nun adlı eseri En İyi Belgesel Ödülünü kazandı. Serbest kategoride Jüri Özel ödülü "Seval" belgesel filmiyle Ahmet Keçili layık görülürken, Belgesel Yapım Destek ödülünü ise "Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı eseri ile Göksel Tuzun aldı. Belgesel Sinema Emek ödülleri, Özcan Gürbüz ve Dr. Hakan Aytekin, Sinema Onur ödülü Burçak Eren layık görüldü.

Fotoğraf yarışmasında ise birinciliği Levent Ateş, ikinciliği Hamed Asgharzadeh Marghmalek, üçüncülüğü ise Musa Talaşlı elde etti. Hüseyin Karataş Safranbolu Özel ödülünü İsa Cidan'a verildi.

Belgesel Film Yarışmasında Profesyonel kategoride birinciye 25 Bin TL, Serbest kategoride birinciliğe 20 Bin TL, Amatör kategoride birinciye 15 Bin TL, Fotoğraf yarışmasında ise birinciye 5 Bin TL para ödülü verildi.