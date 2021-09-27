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Giriş Tarihi: 27.9.2021 23:47

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

AA
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden E.U. idaresindeki 41 AR 548 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Otomobil, önce aynı yöne giden S.B'nin kullandığı 42 AGA 382 plakalı otomobile, ardından Y.D. yönetimindeki 41 AHS 510 plakalı hafif ticari araca çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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