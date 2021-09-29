MHP’li başkan kaza kurbanı

AÇIKLAMA YAPILDI

Gör'ün acı haberini MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz şöyle duyurdu: "MHP Araban İlçe Başkanımız, dava arkadaşımız İskerder Gör'ü elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Camiamıza, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah."