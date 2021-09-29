MHP’li başkan kaza kurbanı

MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, Gaziantep Araban yolu üzerindeki Ardıl Köyü mevkiinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Kazada ağır yaralanan Gör, olay yerinde hayatını kaybetti. İskender Gör'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
Gör'ün acı haberini MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz şöyle duyurdu: "MHP Araban İlçe Başkanımız, dava arkadaşımız İskerder Gör'ü elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Camiamıza, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah."