CHP’de Konyaaltı’nın kriz adayı Kotan’ın mitingi boş kaldı

Yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kala sahalar hareketli. Başkan adayları da vatandaşlarla bir araya gelip mitingler düzenleyerek seçmenin nabzını tutmaya çalışıyor. CHP Konyaaltı'nda da seçmen ve parti içinde adaylığı kriz yaratan Cem Kotan düzenlediği mitingde hüsrana uğradı. CHP Antalya'da Kotan'ın adaylığı üzerinden henüz tartışmamalar sıcaklığını korurken bir krizde sahalarda patlak verdi.

KOTAN'A MİTİNG ŞOKU

Kotan'ın adaylığı CHP içinde kaosa neden olurken seçmen tarafından da tepkilerle karşılandı. Parti içinden gelen tepkilerin önüne geçemeyen Kotan, çare olarak istikametini seçmene çevirse de umduğunu bulamadı. Seçim çalışmaları kapsamında mini mitinglerle Konyaaltılı vatandaşlara kendini kabul ettirmeye çalışan Kotan, son çare miting yapmaya karar verdi. Konyaaltı'ndaki mitinge vatandaşların ilgi ve katılım göstermedi. Alan boş kaldı. Boş meydan 'sandalyeyi koysa kazanır' denilen turistlik ilçede gündem oldu. CHP cephesinden ise seçimin kaybedildiği dillendirilmeye başlandı.