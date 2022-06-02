Kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın beşinci enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak. Hal böyleyken ise "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. İşte Haziran ayı kira artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...