Kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın beşinci enflasyon verilerini 3 Haziran Cuma günü açıklayacak. Hal böyleyken ise "TEFE TÜFE Haziran ayı 2022 Kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. TÜFE nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. İşte Haziran ayı kira artış oranı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.
Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.
Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.
Örnek konut kirası: 1.000 TL
Kira artış oranı: %34,46
Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL
Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL