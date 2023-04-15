Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:57

Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

Ramazan Bayramı ne zaman 2023 yılı için araştırılmaya başladı. On bir ayın sultanı ile birlikte gelen oruç ibadetinde sona gelindi. Diyanet dini günler takvimi üzerinde işaretlenen bayram günleri bekleniyor. Öte yandan öğrencilerin Nisan ara tatili de bayram ile birleşti. Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor soruları yanıt arıyor. Şimdiden tatil planlarını yapmaya başlayanlar bayram tarihlerini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2023, ayın kaçında başlayacak ve bitecek? İşte, cevaplar…

Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

Bayram ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diyanet takvimi ile paylaşılan bayram tarihleri özellikle öğrenci ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak ilan edilecek. Ramazan Bayramı ne zaman 2023, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor soruları yanıt arıyor. Okullar da ara tatil de bayramla birleşti. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar…

OKULLAR ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞTİ!

17 Nisan tarihi itibarıyla ikinci ara tatil dönemlerini alacak öğrenciler devamında Ramazan Bayramını karşılayacak. Bakan Mahmut Özer, konuya dair yaptığı açıklamada ara tatilin birleşerek 9 gün olduğunu açıkladı.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?
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