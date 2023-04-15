Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

Bayram ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diyanet takvimi ile paylaşılan bayram tarihleri özellikle öğrenci ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak ilan edilecek. Ramazan Bayramı ne zaman 2023, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor soruları yanıt arıyor. Okullar da ara tatil de bayramla birleşti. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar…
OKULLAR ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞTİ!
17 Nisan tarihi itibarıyla ikinci ara tatil dönemlerini alacak öğrenciler devamında Ramazan Bayramını karşılayacak. Bakan Mahmut Özer, konuya dair yaptığı açıklamada ara tatilin birleşerek 9 gün olduğunu açıkladı.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ