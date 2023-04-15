Ramazan Bayramı ne zaman 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ayın kaçında başlayacak ve bitecek?

Bayram ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Diyanet takvimi ile paylaşılan bayram tarihleri özellikle öğrenci ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak ilan edilecek. Ramazan Bayramı ne zaman 2023, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor soruları yanıt arıyor. Okullar da ara tatil de bayramla birleşti. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar…