Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.8.2022 00:06 Son Güncelleme: 17.8.2022 00:10

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre bugün gece saatlerinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. AFAD tarafından açıklanan depremin şiddeti 3.8 olarak belirlendi. Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu soruları yanıt arıyor. İşte 16 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Kahramanmaraş merkezli depremin şiddeti 3.8 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından Maraş ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kahramanmaraş deprem detayları…

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREM!

Kahramanmaraş ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak belirledi, derinliği 7.66 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 23.53'te gerçekleşen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu Kahramanmaraş olarak belirlendi.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

İşte son depremler listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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