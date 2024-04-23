SON DAKİKA | Ekonomist Korhan Berzeg’in cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... Balıkesir'de evinden ayrılarak ormana yürüyüşe giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ekonomist Korhan Berzeg'in cesedi bulundu. Berzeg'in evinin 5 kilometre ötesinde bulunan insan kemikleri için ekipler araştırma yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Balıkesir'in Gönen ilçesinin Armutlu Mahallesindeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı.

Korhan Berzeg, drone ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamamıştı.

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