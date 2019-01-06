Sultanbeyli’de feci kaza... Defalarca takla attı

Olay, 19.00 saatlerinde Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. havada defalarca takla attı. İddiaya göre, kaza sonrası otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, Ş.K. ağır şekilde yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kaza sonucu havada defalarca takla attı!

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ş.K. yolun karşısına geçmek için hareketleniyor, tam o sırada hızlı bir şekilde gelen otomobil Ş.K.'ye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Ş.K. havada defalarca takla atıyor.

DURUMU AĞIR

Kaza sonrası ilk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Ş.K. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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