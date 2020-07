HAZAL ATEŞ

Hadi bir de güzel yanından bakalım. Yaşam tarzımız ne değişti; tüketim alışkanlığımız, aile ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız… Kendimizi keşfettik, insancıl, naif olmanın önemini anımsadık. Kitap okuma oranı ikiye katlandı. Sanatçı yanımız ortaya çıktı, ahşap boyamaya, resim yapmaya başladık. Dikiş makineleri yeniden başköşelere yerleşti. Gereksiz harcamalar azaldı. Yemek tariflerine sardık. Salgın yeni kararlar için de dönüm noktası oldu. Erkekler saçını kesmeyi, kadınlar boyamayı, bakım yapmayı öğrendi. Ankara'da 8 bine yakın kuaför salonu ve güzellik merkezi var. Epey dertliler, asıl bu yüzden müşteri kaybettiklerini söylüyorlar.



Antik çağlardan günümüze ister kadın, ister erkek herkesin peşinden koştuğu, sahip olmak istediği olgudur güzellik tutkusu. Güzel, genç görünmek için neler denenmemiş ki! Sayısız merhemler, losyonlar, kremler, pudralar, maskeler, boyalar… Roma'da kadınlar için "ideal güzellik"; beyaz yüz, kırmızı dudak, koyu renk kaş ve kirpikler… Beyaz kurşun, kırmızı sodyum karbonat, acı bakla çekirdekleri, illyria süsenleri gibi zehirli maddelerden yapılan pudralar kullanıldı. Mısır Kraliçesi Kleopatra kozmetik tarihindeki önemli isimlerden biri. Saçlarına şekil vermek için Nil nehrinin çamurlarıyla özel kamışlar kullandığı bilinir. Omuzlarını parlatmak için sedef ve kaymak taşı sürer, dudaklarını kına çiçeğiyle boyardı. Dünyada saçlarını sarıya ilk kez Yunanlı kadınlar boyadı. Avrupa'da kadınlar 18. Yüzyılda yüzlerindeki kırışıklıkları gizlemek için kurşundan yapılan boya kullandılar.



Müzelerdeki kozmetik setler, duvar freskleri Anadolu'daki sağlıklı güzellik çabasını gösteriyor. Çatalhöyük kozmetik seti bunun örneklerinden. Gelelim Osmanlı sultanlarının güzellik sırlarına. Bir numaralı güzellik sırrı temizlik…O yüzden hamam, kese olmazsa olmaz. Kokulu sabunlar, cilt bakım yağları, el ayak bakımı için susam, gül yağı, zeytinyağı. Saraylarda tonlarca gül suyu kullanılır. Gül suyu yüzü temizler, cildi nemlendirir, kırışıkları giderir. Saç ve cilt bakımı için daha çok kil, saçları yumuşatmak için hatmi ve ebegümeci kullanılır. Sabahlara kadar kazanlar kaynar güzel kokular, parfümler elde edilir, özellikle baharda buhur günleri yapılır. Limon el ve yüzleri beyazlatıcı olarak kullanılır. Gelelim bugüne; Tıp, kozmetik sanayi, teknoloji kadın güzelliğinin emrinde. Hangi çağda olursak olalım zerafet, incelik, doğallık, bakım, temizlik, gülen bir yüz kadını güzel yapan değerler. Her kadın, her yaş ayrı bir güzelliktir. Siz siz olun aynadaki kadına yabancılaşmayın. Unutmayalım ki, her yüzün ayrı bir karakteristik özelliği ve güzelliği var. Mevlana ne de güzel söylemiş; "Güzellik, görenin gözündedir!"