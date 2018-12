ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Batının çifte standardı yine şaşırtmadı!

Fransa'daki olayları ne BBC gördü ne de CNN...

Gezi eylemlerinde CNN'in saatlerce canlı yayın yaptığını hatırlıyorsunuz değil mi?

Neyse.

Ama 'Sarı Yelek' eylemleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzının suyunu akıttı.

Adam beleşe alışmış çünkü!..

CHP mebusu Ali Şeker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tırışkadan bir soru önergesi vermesi bundan.

Subliminal mesaj veriyorlar!

Bir internet sitesi ise herkes alabilsin diye sarı yelekleri bedava dağıtmaya başladı!

Kısacası CHP'nin başı Fransa'daki 'Sarı Yelek' fırtınasını Türkiye'ye taşımak istiyor.

Yandaş yazar çizer takımı da bu hayalin peşinde koşuyor!

"Bir kalkışma olacak ve Kemal'i koltuğa oturtacaklar!" İstenen bu!

Kemal, CHP'nin başına gelişi gibi bir avanta bekliyor!

Çünkü PKK'nın partisi HDP, FETÖ'cü İP ve SP ile yaptığı zillet ittifakına rağmen 30 Mart seçimlerini alamayacağının farkında.

Yani yine Osmanlı tokadı yiyecek!..

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizli gizli buluşması da bundan...

Kemal aga kaybederse kötü şeyler olacak!

Bu yüzden çalmadık kapı bırakmıyor!

***

Abdullah Öcalan sempatizanı birini Van'da aday gösterdi mesela.

Pek çok PKK'lıya da söz verdi.

Kimine başkanlık, kimine başkan yardımcılığı, kimine de Meclis üyeliği vaat etti...

CHP'nin listeleri ise PKK'lı doldu.

Listelerde FETÖ'cülere de yer verdi.

Buna rağmen umutsuz!

Bu yüzden Abdullah Gül'e gitti.

Tam üç buçuk saat görüştüler...

Boru değil üç buçuk saat!

Öyle sıradan bir buluşma değil bu.

Uzun uzun hesap kitap yaptılar!

Boşa koydular dolmadı, doluya koydular almadı misali!

Kılıçdaroğlu'nun aklı yine de Fransa'yı yakıp yıkan 'Sarı Yelekliler'de kaldı!

Aynısının Türkiye'de olması için kıvranıyor!

Milletin vermediği iktidarı böyle alacak!

PKK'yı ve FETÖ'yü sıvazlayan birine bu millet mundar tırnağını bile vermez; bunun farkında değil ama!

***

15 Temmuz darbe girişimini tankların önüne yatarak püskürten bu millet bundan sonra hiçbir kalkışmaya müsaade etmez!

Gezi başarılı olsaydı Başkan Erdoğan ve ailesine akla hayale gelmeyen işkenceler yapılacaktı!

Belki de öldüreceklerdi!

İşkence ve infazlar sadece Erdoğan ve ailesi ile sınırlı kalmazdı.

Reisçiler de ipe çekilecekti.

Kalkışma hesabı yapanlar önce 15 Temmuz gecesine bir baksın ama.

Tankların nasıl durdurulduğunu görsün!

Ona göre hayal kursun!

Kılıçdaroğlu da Gezi için 'Bu ülkenin özgürlük sesidir' gibi saçma sapan laflar etmesin!

***

Çünkü; Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, Can Dündar, Levent Üzümcü ve Mehmet Ali Alabora gibi hainlerle taa 2011'de yola çıktı.

Gezi olaylarının hazırlığı iki yıl sürdü.

2013'teki kalkışma iki ağaç için değildi.

Darbe için her şey planlıydı.

Can Dündar alçağının Halk TV'ye bağlanıp, "Polis Taksim'de katliam hazırlığı yapıyor. Oğlum da kayıp" yalanı bile.

Sarı yeleklerle ikinci bir Gezi hayali kuran Kemal Kılıçdaroğlu, Soros'un davetlisi olarak gittiği Almanya'da PKK'lı Alman vekillerle görüştü.

Ne konuştular?

Bay Kemal Fetullahçı Terör Örgütü'nün Almanya temsilcisiyle de bir araya geldi.

Ondan ne istedi?

'Sarı yelek' fırtınasının Türkiye'de de esmesini mi?

Ne istedin Kemal?

Adamsan söyle de bilelim!