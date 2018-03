Festivale dair 20 not

Perihan Savaş'a iade-i itibar, Colin Firth’ten Nick Cave’e geniş yelpaze, SABAH ve atv’den sıkı destek... İKSV’nin düzenlediği 37. İstanbul Film Festivali’ne dair 20 madde...

1- İstanbul Film Festivali'nin 37'incisi haftaya bugün başlıyor.

Daha doğrusu cuma gecesi Atlas ve Rexx'de gösterilecek açılış filmiyle. 210 film gösterilecek 12 gün içinde.

2 Dokuz salon emre amade: Atlas, Beyoğlu, Rexx, Kadıköy, Cinemaximum City's, Cinemaximum Zorlu Center ve Pera Müzesi Oditoryumu.

3 Festivali düzenleyen, bunca yıldır kapısını araladığı dünyalarla ufkumuzu açan İKSV.

4 "Kültür-sanat yatırımlarımızda, toplumların gelişim ve dönüşümüne en yüksek katkıyı sağladığına inandığımız sinema ve müzik dallarına odaklanıyoruz" diyor, festival sponsoru Vodafone Türkiye'nin CEO'su Colman Deegan.

5 Bu yıl SABAH ve atv de en yüksek katkıda bulunan tema sponsorları.

Sadece basın sponsoru değil yani; gurur verici bu: 'Dünya Festivallerinden' bölümündeki filmleri SABAH'ın desteğiyle, 'Yıllara Meydan Okuyanlar' bölümündeki yapımları da atv'nin katkısıyla izleyeceğiz.

6 Açılış filmi, incelikli İngiliz yönetmen Andrew Haigh'in Lean on Pete'i. Gencecik oyuncu Charlie Plummer, Venedik'te ve Les Arcs'da ödüller aldı buradaki rolüyle.

7 Sinema Onur Ödülleri, Aram Gülyüz, Perihan Savaş, Osman Şahin ve Arif Keskiner'in...

Yeşilçam'ın en muzip, en becerikli yönetmeni diye bilinen Gülyüz, Türk sinemasında gerçek sesli çekime ilk geçen yönetmen...

8 Perihan Savaş'ı nasıl bilirsiniz? 7 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girmiş, Karlovy Vary'de ödül kazanmış, pek çok tiyatro oyununda yer almış, yaklaşık 130 film çekmiş iyi bir oyuncudan bahsediyoruz.

9 Osman Şahin tek atımlık kurşunu olan pek çok zamane yazarı kadar ünlü değil ama öyküleri sinemaya en çok uyarlanan isim.

10 Arif Keskiner'siz bir Yeşilçam tarihi tahayyül etmek imkânsız.

Türk Sineması'nın gönlümdeki bir numarası Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı o, Filmciler Kooperatifi'ni kuran, Sinema Yasası'nı çıkarttıran da...

11 Cevdet Pişkin adını çoğunluk bilmiyordur. Sinema Emek Ödülü de onun.

Neden? Ar, Saray, Kent, Atlas, 62 yıldır içinde bulunduğu sinema camiasına sadece askerlik sırasında ara vermiş çünkü.

12 İlginç çağdaş minyatürler yapan Murat Palta'dan ocak ayında Nişantaşı x-ist'te açılan Gods, Monsters and Men sergisi zamanı bahsetmiştim.

Bu yılki afişi hazırlayan, o!

13 Büyük ödül Altın Lale için yarışan adaylardan Görgü Kuralları katıldığı pek çok festivalden ödülle dönmüş bir film. The Rider keza.

FIPRESCI ödüllü Western Avrupa'nın bugünü ve 'yabancılık' üstüne düşündürüyor.

14 Rupert Everett'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünü oynadığı Mutlu Prens, sevgili Oscar Wilde'ın hikâyesi. Colin Firth ve Emily Watson da oyuncular arasında.

15 Ex Libris: New York Halk Kütüphanesi efsane belgeselci Frederick Wiseman'ın çok övgü toplayan son marifeti.

16 Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in Nasıra sokaklarında dolaştıran ve iç ısıtan bol ödüllü filmi Düğün Davetiyesi... İran sinemasının boşa nam salmadığının kanıtlarından Tarihsiz, İmzasız... Geçen yıl Çin'in en çok gişe yapan filmi Gençlik... Dahası Dünya Festivallerinden bölümünde.

17- 10 Temmuz'daki İstanbul konserine gidin ya da gitmeyin, Nick Cave ve grubu The Bad Seeds'in canlı konser filmi Distant Sky'ı izlemek çok daha zahmetsiz.

Maria Callas, Ümmü Gülsüm, Grace Jones, Chilly Gonzales, Eric Clapton, hepsi 'Musikişinas' çatısı altında.

18 Çiçek İstemez'den bahsetmiştik evvelki hafta. Kendi yolunu çizen güçlü kadın kahramanların yer aldığı tema bu. Madeline Madeline'i Oynuyor'da anne kızın performansı çok övülüyor.

19 Yasin Ali Türkeri'nin çektiği Başka Tren Gıdı Gıdı Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın hikâyesini anlatan bir belgesel.

20 Bütün bilgilere film.iksv.org'dan ulaşabilirsiniz. Hafta içi gündüz seansları 8 TL.