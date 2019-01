Her yıl olduğu gibi yüzde 5'i, 10'u geçmeyen azınlık dışında vatandaşın çoğu, yılbaşını elma soyup çekirdek çitleyerek ekran başında geçirdi. İşte Yakından Kumanda farkıyla ekran notları...



EN 'VEFALI' EĞLENCE

Öncelikle atv'ye iki samimi tebrik:

İlki, yılbaşı gibi özel bir gecede 'bilgi'ye verdikleri değer ve önem için. Atv ekranı; 'Kim Milyoner Olmak İster?'in özel bölümüyle, televizyonun aynı zamanda bir bilgi edinme, kültür yayma ve haberleşme aracı olduğunu yılbaşı gününde bile ihmal etmedi. İkinci tebriğim ise yarışmada konuk edilen başarılı kadın sporcular için. Kadınların şiddet gördüğü, taciz ve tecavüze maruz kaldığı acılı bir yılın finalinde, ekranda gerçekten de 'güçlü' kadınlar görmek güzeldi. Özellikle engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, hepimizi hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

Yarışmada kazanılan ödüllerin hayır kurumlarına gitmesi ise ayrı bir keyif oldu.



EN LÜZUMSUZ REKLAM

Reklama CNN Türk'te rastladım, belki diğer kanallarda da yayınlanmıştır. İzmir görüntüleri eşliğinde şöyle deniliyordu: 'İzmir kadar güzel bir yeni yıl diliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi.' Yahu bir belediye, neden dünyanın en pahalı yayın mecrası televizyonda yılbaşı tebriği yayınlar?

Madem o kadar çok paranız var, neden aylardır lağım kokan Kordon'u temizlemezsiniz ki!



'EL İNSAF' DEDİRTEN SOFRA

Pazar günü saat 17.38'de Habertürk'teki muhabir, seyircilere yeni yıl sofrası önerileri sunmak üzere Etiler'deki ünlü bir restoranın sahibiyle sohbetteydi.

Önlerindeki masa onlarca çeşit et tabağıyla doluydu. Muhabir her tabağı 'Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı' diye tanıtıyordu.

Hindi dolması, kaburga, pirzola, hatta altı saat tütsülenmiş Brezilya döneri... Adam, kaburganın kemiğini hafifçe kımıldatıyor, nar gibi etler patır patır tabağa dökülüyordu.

Muhabir de ha bire "İşte yılbaşı sofrasının bir vazgeçilmezi daha" diyordu. Sonra da seyirciye sözde 'rehberlik' ediyordu: "Yılbaşı akşamı ne yiyeceğim diye düşünenlere işte alternatifler..." Sanırsınız haberi et fukarası Türkiye için değil, İsviçre'de yaşayanlar için yapmışlardı. O sırada, aklından ekrana ekmek banmayı geçiren çocuk ve hamileleri düşündüm; içim acıdı...



EN 'ANGARALI' EĞLENCE

'Çocuklar Duymasın'ın Kanal D'deki yılbaşı bölümü Suzan Kardeş, Ankaralı Coşkun ve Sinan Yılmaz'ın şarkıları ile şenlendi. Ankaralı Coşkun, kanalın yılbaşı ekranına 'Flash TV tonları' kattı



EN NOSTALJİK EĞLENCE

Star TV'nin 'Yılbaşı Konseri' ise, bir dönem TRT'nin yılbaşı geceleri ekrana servis ettiği eski programların tadındaydı.



EN 'AİLE ARASINDA' EĞLENCE

TRT 1'in yılbaşı sürprizi ise 'Elimi Bırakma' ve 'Kalk Gidelim' dizi ekiplerinin 'Aileler Yarışıyor'da Mehmetçik Vakfı'na gelir aktarmak adına yaptıkları neşeli mücadeleydi.



EN 'ÇOCUKSU' EĞLENCE

Show TV'nin 'Çocuktan Al Haberi' yarışması, yılbaşı klasiği haline geldi. Bu kez miniklerin dünya tatlısı hallerine Aleyna Tilki, Kibariye ve Furkan Palalı eşlik etti.



EN 'SÜRPRİZLİ' EĞLENCE

'O Ses Türkiye'de sahneye çıkan ünlüler arasında en sükseli olan çift, bana göre Demet Özdemir-Can Yaman ikilisiydi. En karizmatik Tarık Ünlüoğlu, en şaşırtıcı performans sahibi Enis Arıkan, en romantik Kerem Alışık, en sempatik Beren Gökyıldız olurken, Aydemir Akbaş ağabeyimiz ise her ne kadar kulaklarımıza azıcık eziyet ettiyse de hepimize 'İyi ki hayatımızdasın' dedirtti.