Atv'nin 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yılbaşında yayınlanan özel bölümünde milli tenisçi Çağla Büyükakçay'a sorulan soru, iki gündür Türkiye'nin dilinde... Önce soruyu hatırlayalım, sonra da üzerinde biraz kafa yoralım:

"1819'da İstanbul'da havalimanı olsaydı hangi şehirlere yolculuk etmek için 'Dış Hatlar' terminaline gitmek gerekirdi? A) Atina, Saraybosna, Sofya B) Şam, Kudüs, Kahire C) Zagreb, Kiev, Varşova D) Bağdat, Amman, Medine..." Şu şehirlere bir bakar mısınız?

Bir zamanlar 'Osmanlı mülkü' olan bu vilayetlerimizin hemen hepsi şimdilerde bir bağımsız ülkenin başkenti ya da önemli bir şehri.

Günümüz dünyasında imparatorluk hayali kuranlardan değilim. Allah, başkasının kuyusunu kazmayan her milletin bahtını açık eylesin.

Ama unutulmaya giden yol, önce 'kendini unutmaktan' geçer. Çünkü tarihinizi unutursanız, geleceğinizi inşa edemezsiniz.

Çok açıktır ki, 700 yıl hüküm sürdüğünüz coğrafyalardan öyle bir gecede kopamazsınız.

Köklerinizin bir kısmı orada kalır. Hele ki oralar, Amerikalının, İngilizin, Rusun bir karış toprağına, bir damla petrolüne tamah edip binlerce kilometre öteden üzerine pike yaptığı coğrafyalar olursa...

Türk hükümetinin, şanlı Türk ordusunun bu ülkenin bekası için Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Kıbrıs'a kadar yürüttüğü operasyonlara dudak büküp 'Ne işimiz var oralarda?' diyen zevatın, şu yarışma sorusunu en başından dikkatlice okuyup beyin kıvrımlarında yeniden dolaştırmalarında fayda var.

Belli ki dünyayı kavramak için sadece 'domestik' olmak yetmiyor. Zihinlerde 'dış hatlar' terminallerine de yer açmak gerekiyor.

(Çağla'ya 30 bin lira kazandıran sorunun doğru yanıtı: C) Zagreb, Kiev, Varşova)