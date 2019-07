İnternet üzerinden yapılan satışlardaki dolandırıcılık aldı başını gidiyor. Fırsatçılar, vatandaşı soyup soğana çevirirken, her gün bültenlere benzer haberler düşüyor. Cep telefonu siparişi verip de paketten çıkan hıyar ile şaşkına dönenler mi ararsınız, 400 liralık elbise yerine kargodan 5 liralık pazar terliği çıkan mı...

Yalanım yok, ben de internet üzerinden ilgimi çeken ürünleri sipariş ediyorum. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamıştım, ta ki geçen haftaya kadar. Bugüne kadar hep kurumsal firmalardan sipariş vermeme rağmen bu kez sosyal medyada rastladığım bir ürün çok dikkatimi çekti: 'Ayarlanabilir okuma gözlüğü...'

Videodaki gözlük bir mucize gibiydi. Kenarındaki ayar düğmesiyle net görene kadar merceği dilediğiniz gibi odaklıyordunuz. Gözlük almak için mutlaka doktor kontrolü yapılması gerektiğini bilecek kadar bilgiliydim ama dedim ya, ürünün cazibesine kapılmıştım bir kere. Deneyip bu teknoloji ile tanışmak için internet üzerinden sipariş verdim. 'Kapıda ödeme' seçeneğini tercih ettiğim için de kendimi güvene aldığımı sandım. Meğer, kapıda ödeme yapılırken kargo görevlisi parayı almadan paketi açtırmıyormuş. Yani 'Ne çıkarsa bahtına' kuralı geçerliymiş!

Cumartesi günü kargo şirketinden ürünümün merkeze ulaştığı bilgisini aldım. Şirkette çalışanlar beni tanıyorlardı. İyi ki de tanıyorlarmış. Görevli kız, "Yüksel Bey, bu firma tekin değil. Birazdan paketinizi açınca sizinle de kavgaya tutuşabiliriz" diye uyardı.

Paketi elime aldım, şöyle bir yokladım. Önce gözlük kabının kırık olduğunu fark ettim. Sonra da bir yolunu bulup paketi bozmadan içindeki ürünü görme fırsatını elde ettim. Baktım ki benim ayarlı, odaklı vs. teknoloji harikası gözlük yerine semt pazarlarında 10 liraya satılan gözlüklerden biri duruyor. Almadım tabii...

Kargo görevlisi kız, "Yüksel Bey, ne olur bunu yazın da şu firmayı kapatsınlar. Bizi de burada her gün aldatılan müşterilerle tartışmaktan kurtarın" dedi.

Eveeet, bu kez baltayı taşa vurdunuz tatlı su kurnazları... Şimdi buradan göndericinin ismini ifşa ediyorum: Messe İnşaat Yapı Malzemeleri Taşımacılık San. Tic. LTD Şti. Gerisini de ilgili kuruluşlara bırakıyorum.